عالم الأبراج | حظك اليوم: شخص ما يحتاج مساعدة محمود الخطيب.. وغادة عبدالرازق حزينة
الأبراج، عالم مليء بالتفاصيل والأسرار عنك وعن من حولك، لذلك انت حريص دائما على متابعة ما يدور فيها، واليوم السبت، الموافق 13 مارس 2021، بالتحديد، قد تكون أمامك فرصة لاكتشاف أمور جديدة في نفسك، ومن حولك، والتي تمنحك بدورها فرصة لتعديل أفكارك ومساراتك، وخططك، لذلك لا تتوقف عن متابعة حظك اليوم، فربما تصادف حكمة أو نصيحة تفيدك، بحسب موقع asiaone.
*الميزان
من مشاهير البرج:
عمرو دياب ومحمد منير وشيرين عبدالوهاب
حظك اليوم:
“أنت متشوق لمعرفة كل ما يتعلق بشخص عاش في الظل لبعض الوقت، لكنك لا تسعى وراء ذلك بقوة.”
*الدلو
من مشاهير البرج:
ياسمين صبري وزينة ورمضان صبحي
حظك اليوم:
“ليس عليك إصلاح كل شيء اليوم، ولكن يمكنك بالتأكيد المساهمة بشكل كبير في عمل جماعي لإصلاح بعض الأمور.”
*الحوت
من مشاهير البرج:
دينا الشربيني وهيفاء وهبي وأحمد السقا
حظك اليوم:
“لقد كنت تنتظر اللحظة المناسبة تمامًا منذ فترة طويلة؛ ربما من الأفضل أن تبدأ الآن، قبل أن يتضاءل حماسك!”
*الحمل
من مشاهير البرج:
يحيى الفخراني وإيمي سمير غانم وحمدي الميرغني
حظك اليوم:
“لا تقاوم المسار الطبيعي للأشياء اليوم؛ سواء لك أو لمن معك وكل الأشياء المتعلقة بكم.”
*الثور
من مشاهير البرج:
فيفي عبده وعادل إمام وحسن الرداد
حظك اليوم:
“قد تقاتل الجانب العملي داخلك اليوم من أجل تحقيق فكرة إبداعية جديدة.”
*الجوزاء
من مشاهير البرج:
محمد صلاح ومحمد رمضان
حظك اليوم:
“أنت حريص على اكتشاف نفسك. أمامك فرصة اليوم.”
*السرطان
من مشاهير البرج:
غادة عبدالرازق
حظك اليوم:
“الآن ليس وقت هدم معنوياتك بسلوك قاسٍ أو حزين. لماذا لا تستمتع بالمرح وتساهم في رفع معنوياتك؟”
*الأسد
من مشاهير البرج:
أحمد عز وتامر حسني وحسام حسن
حظك اليوم:
“يجب أن تكون مدركًا تمامًا اليوم للفرق بين الأصيل والمصطنع – وأنت تعرف جيدًا ما هو المناسب لك.”
*العذراء
من مشاهير البرج:
خالد النبوي وأكرم حسني وعبلة كامل
حظك اليوم:
“لست مضطرًا إلى معرفة تفسير كل شيء يحدث لك اليوم. لن تستطيع فهم كل ما يدور حولك.”
*العقرب
من مشاهير البرج:
أحمد حلمي ومنى زكي ومحمود الخطيب
حظك اليوم:
“قد تضطر إلى الاختيار اليوم بين مصلحتك الشخصية ومساعدة شخص ما للخروج من موقف خطير. إنه أمر حقًا لا يحتاج إلى تفكير!”
*القوس
من مشاهير البرج:
نيللي كريم وظافر العابدين ومحمد فؤاد
حظك اليوم:
“قد لا تكون الأول في الصف اليوم، ولكن يمكنك بالتأكيد وضع نفسك في مكان جيد. اذهب وافعل ذلك.”
*الجدي
من مشاهير البرج:
أنغام وغادة عادل وليلى علوي وعمرو يوسف
“لقد تعلمت الكثير عن نفسك خلال الأسابيع الأخيرة، واليوم يمكنك البدء في استخدام بعض المعلومات الجديدة بشكل جيد. كن أكثر جرأة.”
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