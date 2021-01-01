

أخطاء تضر روتين العناية بالشعر الناعم.. استخدام منتجات كتير واهمال فروة الرأس أخطاء تضر روتين العناية بالشعر الناعم.. استخدام منتجات كتير واهمال فروة الرأس

إذا كان شعرك ناعمًا، فإن هدفك الأول سيكون هو الحصول على حجم مذهل أكبر من الطبيعي، وقد تقومين بتجربة الكثير من منتجات الشعر بدءًا من مجفف الشعر، وصولًا إلى المثبتات التى تجعل الشعر أكثر كثافة، ولكن في بعض الأحيان قد تظل خصل شعرك باهتة وملساء بشكل زائد على الرغم من ذلك.



ومن المعروف أن الشعر الناعم يحتاج إلى روتين للعناية بالشعر خاص جدًا، حيث يتعرض لمشاكل تساقط أكثر من أنواع الشعر الأخرى ويصعب تصفيفه، فقد تهتمين بشعرك الناعم بشكل خاطئ، وفى التقرير التالى يوضح موقع مجلة "vogue" البريطانية بعض الأخطاء التى تقعين فيها عند إتباع روتين العناية بالشعر الناعم:



الخطأ الأول: اختيار الشامبو والبلسم الخاطئين



يبدأ روتين العناية بالشعر أثناء الاستحمام ، قبل أن تجففي شعرك بالمجفف أو تضعين أي منتج عليه، لذلك احذرى من المنتجات المصممة خصيصًا للشعر المجعد، حيث أنها مصنوعة من الزيوت الثقيلة والكريمات التي تثقل الشعر الناعم، وبينما يوصى باستخدام بلسم مغذي، تجنبى وضعه على الجذور، و كقاعدة عامة، ينصح بأن تكون كمية البلسم نصف كمية الشامبو لتجنب إثقال شعرك.

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الخطأ الثاني: تحصلين على قصة شعر خاطئة:على الرغم من أن الطبقات قد تبدو طريقة ممتعة لتجربة قصة شعرك، إلا أنها قد لا تعمل بشكل جيد مع ذوي الشعر الرقيق والناعم، فإذا كان شعرك ناعمًا، فإن الكثير من الطبقات قد تجعل شعرك يبدو أنحف ويفتقر إلى الكثافة والحجم.تحذير آخر هو أنه إذا كنتِ من صاحبات الشعر الناعم فحافظي على خصلات شعرك قصيرة أو متوسطة الطول على الأقل، ويعد طول الكتف هو ما يوصى به بشكل مثالي، فعندما تنمو خيوط الشعر الناعم لفترة طويلة جدًا، فإنها تتعرض لخطر أن تبدو باهتة وتميل إلى الالتصاق ببعضها البعض.الخطأ الثالث: عدم الاهتمام بفروة رأسك:يمكن أن يساعد غسل فروة الرأس جيدًا في الحصول على حجم الشعر الذي تبحثين عنه، لذلك حافظى على فروة رأسك نظيفة، حيث أن الأوساخ والتلوث وخلايا الجلد الميتة والدهون وتراكم المنتجات يزيدوا من وزن الشعر، ومن أجل زيادة الحجم وتحفيز نمو الشعر الجديد، يعد استخدام الشامبو أو مقشر فروة الرأس فكرة جيدة.الخطأ الرابع: استخدام الكثير من المنتجات:قد تعتقدين أن الشعر الناعم يحتاج إلى طبقات من المواد الهلامية والموس والبخاخات لزيادة كثافته، لكن الكثير من المنتجات يمكن أن يثقل جذورك أكثر مما تعتقدين، لذلك استخدمي دائمًا منتجات خفيفة الوزن، ولا تستخدمي أبدًا منتجات ترطيب كثيفة على المنطقة الأمامية أو في أي مكان قريب من فروة رأسك.الخطأ الخامس: تجفيف الشعر بالطريقة الخاطئة:للحصول على أفضل النتائج خلال تجفيف الشعر، ضعي كمية صغيرة من الموس أو أسبراى الحماية من الحرارة، واستخدمي فرشاة مستديرة لرفع شعرك بعيدًا عن الجذور، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للإتقان، لكنه بالتأكيد يستحق ذلك.