

بعد 25 عامًا.. متزوجة تكتشف أنها رجل بسبب فشل محاولات الحمل بعد 25 عامًا.. متزوجة تكتشف أنها رجل بسبب فشل محاولات الحمل

صدمة كبرى تلقتها شابة صينية، فبعد عام كامل من زواجها، باءت جميع محاولاتها للحمل بالفشل، وهو ما أرجعه الأطباء إلى أنها مولودة في الأساس ذكرًا.



واكتشف الأطباء، خلال إجرائهم الفحوصات على «بينج بينج»، 25 عامًا، أنها تحمل كروموسوم Y الذكري، على الرغم من وجود أعضاء تناسلية أنثوية.



وعاشت «بينج بينج» كامرأة طوال حياتها حسب «ديلي ميل»، قبل أن تكتشف أنها مصابة بحالة نادرة «تصيب الأشخاص الذين يصفون أنفسهم أحيانًا بأنهم ثنائيو الجنس».

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وتعاني الشابة، بموجب هذه الحالة، من وجود أعضاء تناسلية غامضة أو متخلفة، أو قد تكون مفقودة من الأساس.وحسب المنشور، كان لـ «بينج بينج» أعضاء أنثوية ظاهريًا، إلى حد عدم وجود شكوك حول هويتها الجنسية، لكنها لم يسبق لها وأن أحاضت.ومع تأخر حيضها، توجهت بها الأم إلى الطبيب خلال فترة بلوغها، وأرجع الأمر إلى «تطورها ببطء أكثر من غيرها».وقالت الشابة: «بعد أن كبرت، وجدت هذه المشكلة محرجة للغاية، لذا لم أتعامل معها بجدية».وما كشف الأمر، هو تعرض «بينج بينج» لإصابة في الكاحل، ومن هنا، فوجئ الأطباء بحجم عظامها، والتي تتناسب مع الذكور فقط، حتى أجروا مزيدًا من الفحوصات، وأبلغوها بالحقيقة.وما زاد الطين بلة، أن الشابة لا تمتلك رحم أو مبايض، وهو ما ينسف حلمها بالإنجاب.ومن الغريب، أنها لا تمتلك كذلك أعضاء تناسلية ذكرية، وعن هذا صرح الأطباء: «هذه الأعضاء ربما كانت موجودة ذات مرة، لكنها متدهورة او اختفت».فيما قال الأطباء، إنه كان ينبغي على أسرة «بينج بينج» إخضاعها للفحوصات الطبية بشكل شامل قبل سنوات.كما أشاروا إلى أن الشابة الآن في حاجة للمساعدة، حتى تتعامل بأمان مع فكرة اكتشاف جنسها.ويستغرق هذا الأمر وقتًا طويلًا لإعادة بناء الدور الاجتماعي والأسرة، وستكون عملية شاقة، لأن العمل النفسي ضروري في هذه الحالة.رغم هذا، أشار طبيب للصحة العقلية، إلى أن «بينج بينج» لم تطلب المساعدة منه حتى الآن.وعن هذه المشكلة، أوضح مركز معلومات الأمراض الوراثية والنادرة (GARD)، أن العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة لديهم «أعضاء تناسلية ليست ذكرية أو أنثوية بشكل واضح».ونوه المركز، إلى أن علاج هذه الحالة يتضمن الجراحة، او الاكتفاء بالهرمونات البديلة.