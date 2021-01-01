يعاني معظم الأطفال من تسوس الأسنان في سن مبكر نتيجة لعدم معرفة الأم ببعض الأمور، منها تنظيف أسنان طفلها خلال فترة الرضاعة، التي تساعد على وجود نسبة من سكر الحليب على أسنان الطفل، وبالتالي تؤدي إلى التسوس.
وفيما يلي خطوات للحفاظ على أسنان طفلك فى عامه الأول:
1- الحرص على احتواء أكل طفلك على مصادر طبيعية للفيتامينات والمعادن مثل اللبن والبيض والخضروات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 7 خطوات للحفاظ على أسنان طفلك في عامه الأول
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق