7 خطوات للحفاظ على أسنان طفلك في عامه الأول

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7 خطوات للحفاظ على أسنان طفلك في عامه الأول

يعاني معظم الأطفال من تسوس الأسنان في سن مبكر نتيجة لعدم معرفة الأم ببعض الأمور، منها تنظيف أسنان طفلها خلال فترة الرضاعة، التي تساعد على وجود نسبة من سكر الحليب على أسنان الطفل، وبالتالي تؤدي إلى التسوس.

وفيما يلي خطوات للحفاظ على أسنان طفلك فى عامه الأول:

1- الحرص على احتواء أكل طفلك على مصادر طبيعية للفيتامينات والمعادن مثل اللبن والبيض والخضروات.

2- الحرص على عدم تناول طفلك حلويات أكثر من مرة في اليوم.

3- استبدلي الحلويات والمقرمشات بأطعمة ومشروبات منزلية مثل العصير الطبيعي والفشار.

4- لا تستخدمي أي أدوية لطفلك دون استشارة الطبيب.

5- استخدمي فرشاة أسنان لطفلك ابتداء من سنتين تحت إشرافك خاصة قبل النوم.
6- إجراء كشف دوري لأسنان طفلك كل 6 شهور بعد سن سنتين حتى تتمكنين من اكتشاف أي تأخير في تبديل الأسنان أو أي مشاكل في اصطفافها.

7-تنظيف أسنان الطفل بعد الرضاعة بشرب المياه .

المصدر: اخبار اليوم

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