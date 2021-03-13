

أسعار الخضروات في سوق العبور.. اليوم 13 مارس أسعار الخضروات في سوق العبور.. اليوم 13 مارس

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم السبت 13 مارس 2021.



وتتراوح أسعار الطماطم من ما بين 1 و1.8 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.1 إلى 2.2 جنيه، والبصل من 2.50 إلى 5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 2 إلى 5 جنيهات، والفاصوليا ما بين 5 إلى 13 جنيها، والفلفل الرومي بـ4.50 جنيه، والثوم بـ27 جنيهًا والبسلة 3 إلى 5 جنيهات.



أما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين 1.5 و3 جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.50 إلى 3.50 جنيهات، والملوخية 6 إلى 9 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 16 جنيها.



