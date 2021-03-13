

التموين: زجاجة زيت و2 كيلو سكر للفرد و2 كيلو أرز لكل بطاقة شهريا التموين: زجاجة زيت و2 كيلو سكر للفرد و2 كيلو أرز لكل بطاقة شهريا

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في المصرية لتجارة الجملة، أحد الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، تعليمات مشددة إلى المنافذ التموينية التي تقوم بصرف المقررت الشهرية من السلع لأصحاب البطاقات التموينية "المجمعات الاستهلاكية، وبدالي التموين، ومنافذ جمعيتي".



أوصت وزارة التموين بالالتزام بنسب صرف السلع الاستراتيجية المنصوص عليها في المنشور الدوري رقم 9 الصادر مارس الجاري .



وشدد المنشور على ضرورة عدم تجاوز صرف السلع الاستراتيجية داخل المقررات التموينية عن زجاجة زيت واحدة لكل فردعلى بطاقة التموين، و 2 كيلو سكر، و 2 كيلو أرز لكل بطاقة تموين، وصرف باقي الحصة التموينية للبطاقة من السلع الأخرى الموجودة على المنظومة التموينية، على أن يتم مراجعة الالتزام بذلك بشكل دوري وإحالة من يخالف ذلك إلى التحقيق.



