

أسعار العملات اليوم السبت 13-3-2021 بالبنوك المصرية أسعار العملات اليوم السبت 13-3-2021 بالبنوك المصرية

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 13-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، حيث سجل سعر الدولار استقرارا عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، كما استقر سجل سعر اليورو عند 18.65 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



وعالميا، ارتفع الدولار أمس 0.4 % إلى 91.835 لكنه ما زال دون المستوى المرتفع البالغ 92.506 الذي بلغه يوم الثلاثاء الماضى، وهو أقوى مستوياته منذ نوفمبر 2020، ويظل مؤشر الدولار على مسار إنهاء الأسبوع منخفضا بنحو 0.1 %.



وتكبدت العملات العالمية المخاطر خسائر، لتمحو مكاسب حققتها في الآونة الأخيرة، وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يُعتبر مؤشرا للسيولة في الشهية للمخاطرة، 0.5 % إلى 0.77457 مقابل الدولار الأمريكي.

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ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 18.64 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.69 جنيه للشراء، 22.05 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل 48.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.