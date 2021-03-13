أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 13 مارس 2021

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 13 مارس 2021

صورة الخبر: أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 13 مارس 2021
أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 13 مارس 2021

ينشر موقع " صدى البلد " أسعار الدواجن والبيض اليوم، السبت 13 مارس 2021، وفقا لأسعار بورصة الدواجن والتى أعلنت عنها شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتراوح سعر كيلو الدواجن من 26 إلى 27 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار أمهات الدواجن البيضاء ما بين 21 و22 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك في محلات الدواجن بسعر 30 و32 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض من 11.50 إلى 14.25 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 5 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 1.8 جنيه.

وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 32 و32.50 جنيه للكرتونة.

وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح بين 40 و42 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 10 و11.50 جنيه.

وطبقًا لبيانات الحكومة المصرية يبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن حوالي 1.4 مليار دجاجة سنويا، حيث تحقق مصر الاكتفاء الذاتي بنسبة تتجاوز الـ 97%، كما تنتج مصر حوالي 13 مليار بيضة، حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق الاكتفاء ذاتيا من البيض منذ أكثر من عامين وتوفر أيضا فائضًا للتصدير.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 13 مارس 2021

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
38655

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager