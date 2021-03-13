ينشر موقع " صدى البلد " أسعار الدواجن والبيض اليوم، السبت 13 مارس 2021، وفقا لأسعار بورصة الدواجن والتى أعلنت عنها شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وتراوح سعر كيلو الدواجن من 26 إلى 27 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار أمهات الدواجن البيضاء ما بين 21 و22 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك في محلات الدواجن بسعر 30 و32 جنيها.
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض من 11.50 إلى 14.25 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 5 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 1.8 جنيه.
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