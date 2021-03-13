أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 764 جنيها للجرام

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صورة الخبر: أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 764 جنيها للجرام
أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 764 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع بقيمة 6 جنيهات، وذلك بعد ارتفاع الذهب عالميًا إلى 1728 دولار في ختام التعاملات المسائية أمس الجمعة، بختام تعاملات هذا الأسبوع، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 764 جنيها

أسعار الذهب اليوم ..

عيار 18 سجل 655 جنيها

عيار 21 سجل 764 جنيها

عيار 24 سجل 873 جنيها

الجنيه الذهب 6112 جنيها

الأونصة 1728 دولاراً
أسعار الذهب في مصر شهدت الأسبوع الأول من مارس 2021، انخفاض في سوق الصاغة بقيمة 16 جنيها في كل جرام، ويبدأ سوق الذهب التداولات يوم الاثنين وذلك بسبب توقف التداول يومي السبت والأحد من كل أسبوع، وتشير التوقعات إلى أن سعر الذهب سيفتح التداول الاثنين على تحرك ملحوظ نحو الارتفاع.


أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأونصة العالمية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار فى البورصات، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.



أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.



المصدر: اليوم السابع

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