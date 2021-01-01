

امرأة تتنزه برفقة «كلب روبوت» ثمنه 75 ألف دولار | فيديو امرأة تتنزه برفقة «كلب روبوت» ثمنه 75 ألف دولار | فيديو

من الجائز أن تشاهد الكلب الآلي (روبوت)، الذي تصنعه شركة بوسطن ديناميك Boston Dynamics Spot، في المستشفيات، أو في مسرح لجريمة ما، أو في منشآت اختبار الصواريخ الفضائية، لكن من الغريب مشاهدته يتجول على شاطئ فلوريدا برفقة امرأة.



وأظهرمقطع فيديو، نشرته "ديلي ميل"، امرأة تمشي بكلب ميكانيكي اسمته "سكرابي"، على طول الرصيف في فورت بيرس بفلوريدا الأمريكية، وسط ترقب المئات من المتفرجين بإثارة، وخوف ودهشة البعض الآخر.



وأثناء التنزه، أظهر الكلب الروبوت Scrappy مهاراته في الجلوس والتوقف، والمناورة والسير وسط الحشود التي ظلت تراقبه بكثير من الذهول.

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وقد تم طرح هذا الروبوت مؤخرًا للبيع للجمهور مقابل 75000 دولار وعادة ما تستخدمه الشركات، ولكن يبدو أن الكلاب الميكانيكية قد تصبح قريبًا حيوانًا أليفًا منزليًا.