«ادعو له».. تطور حرج في حالة الإعلامي وائل الإبراشي



الإعلامي وائل الإبراشي الإعلامي وائل الإبراشي

سجلت الحالة الصحية للإعلامي والصحفي وائل الإبراشي، الجمعة، تراجعًا ملحوظًا في أحدث تطور له منذ إصابته بفيروس كورونا.



وبحسب الكاتب الصحفي محمد الشيخ، رئيس تحرير برنامج 90 دقيقة على قناة المحور فإن الإبراشي يمر بحالة حرجة للغاية، مطالبًا المصريين بالدعاء له.



رئيس تحرير «90 دقيقة» كتب عبر حسابه على فيسبوك: «ادعوا للأستاذ وائل الابراشي ربنا يتم شفائه على خير هو في حالة حرجة لأن تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس».



والأربعاء 3 مارس الجاري، أكد مصدر بمستشفى زايد التخصصي، أن الإبراشي لا يزال يتلقى العلاج بالمستشفى، بسبب إصابته بفيروس كورونا، نافيًا صحة ما تردد آنذاك عن تدهور حالته الصحية.



وقبل أيام، شهدت حالة وائل الإبراشي تحسنًا حيث كان من المُفترض خروجه، فيما تم الاحتفاظ بتواجده في المستشفى لاستكمال العلاج حتى انتهاء مراحل الاستشفاء بالكامل.



وكان وائل الإبراشي، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا فبراير الماضي عقب إجراء تحليل «pcr» وظهور النتيجة إيجابية، وظهرت الأعراض عليه خلال تقديمه للبرنامج وأبرزها الكحة على الهواء.

