لم تعد ظاهرة الهجرة من لبنان حكرًا على الشباب المتخرجين حديثًا من الجامعات، في ظل انسداد الأفق أمامهم، وفقدان الأمل بحصولهم على وظيفة في بلادهم، فهذه الظاهرة تنسحب الآن على النخب في كل القطاعات من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين، وأحدث وجوهها يتمثل في هجرة عدد كبير من القضاة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية والانهيار الكبير في قيمة الليرة اللبنانية.
وبحسب جريدة الشرق الأوسط، كشف عضو كتلة القوات اللبنانية، النائب جورج عقيص، أن 40 قاضيًا من الشباب تقدموا بطلبات استيداع إما للعمل في الخارج وإما لأسباب عائلية واجتماعية.
وأشار إلى أن القضاء يفرغ من طاقاته وإن ذلك سيزيد من البطء في العمل ومن تخبط العدالة، لافتا إلى أن «صرخة الجيش بالأمس وصلت، فهل تصل صرخة القضاة؟»، مختتما تغريدة له بالقول «بلا جيش وبلا قضاء أي لبنان يبقى؟».
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التعليقات على القضاة أحدثهم.. موجة هجرة من لبنان بعد تردي الأوضاع الاقتصادية
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