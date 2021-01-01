بسبب الزمالك.. 3 مخاوف تثير الرعب في الترجي قبل مواجهة النجم الساحلي



مخاوف تثير الرعب في الترجي قبل مواجهة النجم الساحلي مخاوف تثير الرعب في الترجي قبل مواجهة النجم الساحلي

يترقب عشاق كرة القدم التونسية قمة نارية بين الترجي والنجم الساحلي، اليوم، السبت، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب بوعلي لحوار، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري التونسي.



الترجي ضد النجم

ويسعى الترجي بقيادة مدربه معين الشعباني، لتحقيق الفوز على النجم الساحلي في مباراة اليوم، لمواصلة الابتعاد بالصدارة، وتوسيع فارق النقاط من ليتوال إلى 14 نقطة.



في المقابل يتسلح النجم الساحلي بعامل الأرض لانتزاع الثلاث نقاط من باب سويقة، وإشعال المنافسة على لقب الدوري.

قد يعجبك أيضا...

ترتيب الترجي والنجم:ويتصدر الترجي جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 40 نقطة بفارق 10 نقاط عن النجم الساحلي صاحب المركز الثاني.مخاوف تثير الرعب في الترجي:لا شك أن الترجي سيواجه النجم الساحلي وهو يفكر في مواجهة الزمالك، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.بعض المخاوف تثير رعب معين الشبعاني، المدير الفني للترجي، خاصة أن مباراة النجم الساحلي تأتي قبل 3 أيام فقط من مواجهة الزمالك.1- الإصابات:من المؤكد أن معين الشعباني سيدفع بكامل عناصره الأساسية في مباراة اليوم، لأن مواجهة النجم ستكون قمة كبيرة، ولن يرضى أنصار باب سويقة بأي نتيجة سلبية.ويخشى معين الشبعاني من وقوع إصابات في مباراة اليوم، تؤثر على الفريق أمام الزمالك.2- الإجهاد:مباراة النجم الساحلي ستحتاج إلى مجهود كبير من من لاعبي الترجي، وهو ما قد يؤثر على الحالة البدنية للاعبين أمام الزمالك، خاصة أن الفريق أمامه رحلة سفر للقاهرة ستستغرض بضع ساعات.3- الحالة المعنوية:لاعبو الترجي قد يتاثرون سلبيا أمام الزمالك، حال الهزيمة في مباراة اليوم، حيث أن أي خسارة في كرة القدم تؤثر سلبيا على الحالة النفسية لأي فريق.