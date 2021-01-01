جامعة سوهاج تُحافظ على ترتيبها في تصنيف التايمز للعام الثاني

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حافظت جامعة سوهاج للعام الثاني على التوالى على ترتيبها في تصنيف هيئة التايمز Times Higher Education، للجامعات بدول الاقتصاديات الناشئة، لعام 2021م، بحصدها المركز 301 من 350 من بين الجامعات التي يشملها التصنيف في 48 دولة.



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واشار الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، الى ان التصنيف ادرج الجامعة في المركز 12 من بين21 جامعة المصرية دخلت التصنيف هذا العام، الذي ارتكز على مجموعة من المعايير من أهمها نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، وعدد الطلاب الأجانب بالجامعة، ونسبة الذكور إلى الإناث.

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واوضح الدكتور احمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ان تصنيف THEيعتمد في تقييمه على خمسة مؤشرات هي التدريس 30% والبحث العلمي 30% وعدد الاستشهادات 30% والدخل من الصناعة 2.5% والعلاقات الدولية 7.5%.جدير بالذكر أن تصنيف التايمز بمثابة أكثر التصنيفات موضوعية وشفافية على مستوى العالم، ويضم 13 معيارًا مقسم إلى خمسة محاور تتمثل في بيئة التعلم، البحوث الجامعية، حجم مساهمات الجامعة، تأثير وأثر البحث العلمي والابتكار وانفتاح الجامعة على العالم.