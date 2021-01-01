علاج طبيعي جامعة القاهرة: لم نرصد أى مشكلات تقنية فى امتحانات الأون لاين

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › علاج طبيعي جامعة القاهرة: لم نرصد أى مشكلات تقنية فى امتحانات الأون لاين

صورة الخبر: علاج طبيعي جامعة القاهرة
علاج طبيعي جامعة القاهرة

قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، إن الكلية مستمرة في إجراء إمتحانات الفصل الدراسي الأول .

وأضافت خلال تصريحات خاصة ل موقع "صدى البلد" أنه يتم إجراء جميع الامتحانات بالكلية "أون لاين" من خلال المنصة الإلكترونية "بلاك بورد" والتي أطلقتها الجامعة ، لافتةً إلى أن كل فرقة دراسية ستنتهي من إجراء الإمتحانات على حسب عدد المقررات الدراسية الخاصة بها .

وأوضحت "جيهان" أنه لم يتم رصد أي مشكلات تقنية يتعرض لها الطلاب عند إجراء الإمتحانات على المنصة الإلكترونية ، مشيرة إلى أنه في حال مواجهة الطالب لأي مشكلة عند إجراء الإمتحان ، مثل ضعف الشبكات أو عدم توافر أجهزة لإجراء الامتحانات، وإنه يتم توفير كافة التسهيلات من قبل الجامعة ، حيث يتم إجراء الطالب للامتحان بمقر الكلية على أجهزة " التابلت" من خلال المنصة الاليكترونية "بلاك بورد" حال وجود أي مشكلة تقنية وتوفير شبكات " انترنت" قوية ، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة .

وأشارت إلى أنه يتم عمل متابعات من قبل الكلية لحل أي مشكلات قد تواجه الطالب عند إجراء الإمتحانات أو عند تلقي المقررات الدراسية .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على علاج طبيعي جامعة القاهرة: لم نرصد أى مشكلات تقنية فى امتحانات الأون لاين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37924

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager