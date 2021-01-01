قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، إن الكلية مستمرة في إجراء إمتحانات الفصل الدراسي الأول .
وأضافت خلال تصريحات خاصة ل موقع "صدى البلد" أنه يتم إجراء جميع الامتحانات بالكلية "أون لاين" من خلال المنصة الإلكترونية "بلاك بورد" والتي أطلقتها الجامعة ، لافتةً إلى أن كل فرقة دراسية ستنتهي من إجراء الإمتحانات على حسب عدد المقررات الدراسية الخاصة بها .
وأوضحت "جيهان" أنه لم يتم رصد أي مشكلات تقنية يتعرض لها الطلاب عند إجراء الإمتحانات على المنصة الإلكترونية ، مشيرة إلى أنه في حال مواجهة الطالب لأي مشكلة عند إجراء الإمتحان ، مثل ضعف الشبكات أو عدم توافر أجهزة لإجراء الامتحانات، وإنه يتم توفير كافة التسهيلات من قبل الجامعة ، حيث يتم إجراء الطالب للامتحان بمقر الكلية على أجهزة " التابلت" من خلال المنصة الاليكترونية "بلاك بورد" حال وجود أي مشكلة تقنية وتوفير شبكات " انترنت" قوية ، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على علاج طبيعي جامعة القاهرة: لم نرصد أى مشكلات تقنية فى امتحانات الأون لاين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق