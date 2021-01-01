موعد بدء الفصل الدراسي الثاني في جامعة القاهرة ونظام الحضور به

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تقترب جامعة القاهرة من إنهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، ويتساءل الطلاب عن موعد إعلان النتائج وبدء الفصل الدراسي الثاني وكيفية الدراسة والحضور به من حيث تلقي المقررات والبرامج الدراسية .



وفي هذا التقرير "يجيب"صدى البلد" عن جميع هذه التساؤلات للطلاب ، ورصد طرق إجراء الفصل الدراسي الثاني بالكليات ونظام الحضور بكل كلية .



قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إن الكلية ستبدأ في الفصل الدراسي الثاني عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة وفقًا لتوجيهات مجلس الجامعة .

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وأضافت أن الفصل الدراسي الثاني سينطلق أول إبريل القادم، حيث إن طريقة تلقي المحاضرات سيكون جزء منها "أونلاين" من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة .اقرأ أيضًا :موعد بدء الفصل الدراسي الثاني في جامعة حلوانوأوضحت خلال تصريحات لموقع "صدى البلد" إنه بالنسبة لباقي الأيام سيكون حضوريا في مقر الجامعة ، بواقع يومين مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المقررة، وتقسيم الطلاب على مجموعات، وفقًا للأيام المقررة لكل مجموعة.وأشار الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أنه سيتم انطلاق الفصل الدراسي الثاني عقب إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول مباشرة .وأضاف في تصريح لموقع "صدى البلد" إن نظام الحضور به وكيفية تلقي المقررات والبرامج الدراسية للطلاب سيكون بنظام التعليم الهجين .ولفت إلى أنه سيتم الجمع بين التعليم المباشر في مقر الكلية والاونلاين من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية ، حيث تطرح عليها المقررات والبرامج الدراسية .من جهته، أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة خلال تصريحات لـ"صدى البلد" ، أن الكلية ستبدأ في الفصل الدراسي الثاني فور الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول .ونوه بأن نظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ستستمر بنظام التعليم الهجين، كما تم في الفصل الأول، حيث يتم حضور الطلاب بمقر الكلية وفقا للأيام المقررة للحضور لكل مجموعة منعا للتجمعات والتكدسات بينهم .وأضاف "رجب" أنه تم تحميل البرامج والمقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وتجهيزها على المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية ، سواء المقررات التي سيتم طرحها "أونلاين" على المنصة الإلكترونية ، أو التي سيتم طرحها حضوريا للطلاب في مقر الجامعة .وفي نفس السياق ، قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الفصل الدراسي الثاني سينطلق بالجامعة بعد إعلان النتائج مباشرة ، وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات .وأشار خلال تصريحات لـ"صدى البلد" إن نظام الحضور سيكون وفقًا للخطة التي وضعها مجلس الجامعة ، حيث أنه من المقرر أن يكون بنظام التعليم الهجين وبنفس نمط الفصل الدراسي الأول .وأكد أن هناك تأمينا كبيرا لهذه المنصات من خلال وحدات الـIT الموجودة بالجامعة، والتي تعمل على مدار اليوم لتأمين هذه المنصات والمحتويات التعليمية التي تتضمنها، وكذلك الحسابات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس.