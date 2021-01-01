جامعة حلوان: الدراسة في الفصل الثاني بنظام التعليم الهجين

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جامعة حلوان

تقترب جامعة حلوان من إنهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، ويتساءل الطلاب عن موعد إعلان النتائج وبدء الفصل الدراسي الثاني وكيفية الدراسة والحضور به من حيث تلقي المقررات والمحاضرات العلمية.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، لـ"صدي البلد"، أن الجامعة سوف تطبق قرارات المجلس الاعلي للجامعات مؤكدا سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والمباشر.

وأكد رفاعي أن الجامعة سوف تتبع نظام التعليم الهجين فى الترم الثانى بحيث يكون 60% تعليم بشكل مباشر و 40% تعليم الالكتروني.

وأشار الى أن الحضور في الكليات سوف يكون يومين الكليات النظرية و 4 أيام العلمية، وفقا للاجراءات الاحترازية الوقائية التى تتبعها الجامعة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

المصدر: elbalad

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