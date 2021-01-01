أحمد كريمة: تطبيق "ماي هيرتج" تعدٍَ على حرمة الموتى



الدكتور أحمد كريمة الدكتور أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن استخدام تطبيق "ماي هيرتج" لاستعادة صور الراحلين تعدٍ على حرمة الموتى وتجاوز في حقهم".



وأوضح كريمة في تصريحات له، أن هذا الأمر تافه خاصة وأنه يشغل وسائل التواصل الاجتماعي بمثل هذه التطبيقات مشيرا إلى أنه يجدد الأحزان، والأولى الدعاء للموتى بدلًا من العبث بصورهم.



"ماي هريتج" منصة إلكترونية أسستها شركة إسرائيلية تحمل نفس الاسم، وتهتم تلك المنصة بعلم الأنساب وتحتوي على منتجات وخدمات للهواتف المحمولة، وبدأت العمل عام 2003.



واحتل موقع علم الأنساب "ماي هريتج" مراكز متقدمة في قوائم الأكثر بحثًا على جوجل في عديد من دول العالم ومن بينها "الوطن العربي"، خلال الفترة الحالية، بعدما أتاح لمستخدميه القدرة على تحريك الوجوه في الصور القديمة، اعتمادًا على تقنية "التزييف العميق".

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وبدأ مستخدمو "ماي هريتج" استعمال تلك الخدمة، لإعطاء الحياة من جديد لوجوه الراحلين في الصور سواء كانوا أقارب أو شخصيات تاريخية، ليشاركوا الآخرين تجاربهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتحول التطبيق إلى "تريند"، وحديث الساعة في المنصات الإعلامية العربية والعالمية.