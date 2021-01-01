

طريقة تنظيف الممبار وعمله طريقة تنظيف الممبار وعمله

طريقة تنظيف الممبار.. الممبار من الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة التي يسهل تحضيرها فى المنزل، وتهتم ربات البيوت عند تحضير الممبار بتنظيفه جيدا.



وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة تنظيف الممبار:



المكونات:

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ممبارماء ساخن وليس مغلياملحدقيقعصير ليمونفلفل أسودخل أبيضطريقة تنظيف الممبار:- نحضر الممبار ونغسله جيدا أسفل الماء الجاري.- ثم نقلبه على الوجه الآخر ونغسله أسفل الماء الجاري.- بعدها نفركه جيدا بظهر السكين أو الفرشاة المخصصة له.- ثم نغسله مرة أخرى، وننقعه فى الماء الساخن والدقيق والملح والخل، ونتركه لمدة ربع ساعة.- ثم نغسله أسفل الماء الجاري من الخارج والداخل، ونعيد إزالة الزوائد بظهر السكين.- ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها ماء فاتر ونضيف له عصير الليمون والفلفل الأسود والخل والملح والدقيق مرة أخرى، ونتركه فى ماء النقع لمدة نصف ساعة.- ثم ننشله من ماء النقع ونغسله بالماء الفاتر ونصفيه، ثم نقطعه بالحجم المراد به، ويصبح جاهز للحشو.خطوات وطريقة تنظيف وطهي الممبار (فيديو)طريقة عمل الممبار:المكونات:ممبار منظف جيداللحشوأرزملحبهاراترشة قرفةحبهان مطحونفلفل أسودبصل مبشورثوم مفروم2 ملعقة معجون صلصة طماطمطماطم مبشورةفلفل مبشوربقدونس مفرومشبت مفرومطريقة عمل الممبار:- نخلط مكون الحشو معا جيدا، والممبار يتم عمل خلطة المحشى له نيئة، وغير ناضجة، لأنه يتم سلقه، وبالتالي لا يحتاج إلى خلطة ناضجة.- ثم نقوم بحشو الممبار ولا نملأ بشكل كبير حتى لا ينفجر فى الزيت.- وبعد الانتهاء من حشو الممبار كاملا، نضعه فى الماء المغلى مع البصل وورق اللوري والملح والفلفل ونتركه ساعة على النار حتى تمام النضج.- ثم ننشله من الشوربة ونتركه يصفى جيدا ويبرد.- ثم نحضر مقلاة ونضعها على النار، ونضع بها زيت غزير ،ونتركه يسخن جيدا.- ثم نضع به الممبار، ونتركه حتى يحمر لونه، مع التقليب من حين لآخر.- ثم نخرج الممبار من الزيت، ونضعه على ورق مطبخ، حتى نتخلص من الزيت الزائد.- بعدها يقدم الممبار ساخنا، بجانب طبق الفتة بالخل والثوم، أو طاجن الكوارع والأرز والصلصة، أو أكلة المدبح الشهيرة التي يعشقها المصريون، وهي الكرشة والفشة ولحمة الرأس.