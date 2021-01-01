

طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن

طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن.. الفراخ المشوية عشق لا ينتهى، فهى تعتبر أكلة رسمية يعشقها المصريون كثيرا، وبعد أن كان تقديمها مقتصرا على مطاعم المشويات، أصبح من السهل على ربات البيوت تحضيرها فى المنزل.



وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة بسيطة ومميزة لعمل الفراخ المشوية فى الفرن.



المكونات:

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دجاجة منظفة ومقطعة 8 قطع ويمكن 4 قطع حسب الرغبة.تتبيلة الدجاجكوب زبادى2 بصلة مفرومة3 فصوص ثوم مفرومملعقة عسل أسود2 ملعقة خل أبيضعصير ليمونةملحفلفل أسودبابريكاكارىكركمبهارات دجاجبصل بودرثوم بودرملعقة زيتملعقة معجون صلصة طماطمحبهان مطحونطريقة عمل الفراخ المشوية فى البيتطريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن:- نحضر الفراخ ونغسلها جيدا، ثم نحدث بها فتحات بالسكين.- بعدها نحضر بولة عميقة ونضع بها ماء وملح وشمر وحبوب فلفل أسود وربع كوب خل و3 ملاعق كبيرة دقيق، ونقلب جيدا، ثم ننقع الدجاج بها لمدة لا تقل عن 3 ساعات.- بعدها ننشل الفراخ من ماء النقع ونغسلها تحت الماء الجارى.- ثم نحضر بولة عميقة أخرى ونضع بها جميع مكونات التتبيلة، ونخلطها معا جيدا.- ثم نضع الدجاج فى التتبيلة ونفركها جيدا حتى نتأكد من أن التتبيلة تغطى جميع قطع الدجاج، مع إدخال التتبيلة بين الجلد واللحم.- نترك الدجاج فى التتبيلة بالثلاجة، لمدة لا تقل عن 8 ساعات.- بعدها نشعل الفرن ونتركه يسخن.- ثم نحضر صينية فرن وندهنها بالزيت، ونرص بها الدجاج، ثم نغطيها بورق فويل، وندخلها الفرن لمدة ساعة، حتى تمام النضج، مع مراعاة تزويد القليل من الماء كلما احتاجت.- بعد تمام النضج ننزع ورق الفويل ونفتح الشواية ونترك الدجاج يحمر لونها جيدا.- ثم نخرج الصينية من الفرن، ونحضر فحمة مشتعلة، ونضعها فى طبق صغيرة، ثم نضع الطبق فى صينية الدجاج، ثم نصب زيتا أو سمنا مذابا على الفحمة حتى تنطفئ، وسريعا نغطى الصينية بورق فويل أو غطاء الصينية نفسه، وذلك بشكل محكم، ونترك الدجاج مغطى لمدة لاتقل عن 20 دقيقة.- بعدها ننزع الغطاء ونتخلص من الفحم والطبق، ونرص الدجاج فى طبق التقديم ونزينه بالبقدونس.- وتقدم بعد ذلك الفراخ المشوية ساخنة، مع سلطة الطحينة والسلطة الخضراء، ويمكن أيضا تقديمها بأنواع الطعام المختلفة مثل المكرونة بالبشاميل أو الطواجن بأنواعها حسب الرغبة.