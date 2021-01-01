أحدث تصميمات ديكورات السقف لعام 2021.. الخشب والألوان الغامقة موضة



أحدث تصميمات ديكورات السقف أحدث تصميمات ديكورات السقف

تميل التصميمات الحديثة لديكور السقف لعام 2021 لاستخدام مواد حديثة وألوان دافئة، تتوافق مع الديكور المعاصر، مثل الخشب، واستخدام ألوان طلاء مثل اللون الأسود وتركيب الإضاءات، وغيرها من الديكورات الحديثة والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "house-interior".



أحدث تصميمات ديكور السقف لعام 2021



ديكور السقف.. ألوان الطلاء



يعتبر طلاء السقف بألوان محايدة ومليئة بالضوء الطبيعى، من أحدث ديكورات السقف لهذا العام، وكذلك الألوان الداكنة، كما سيبدو السقف المطلي بالألوان مع الجدران المكسوة بورق الحائط، بمظهر مميز، لذلك يجب تنسيق ألوان السقف مع ألوان الجدران.



ويمكن طلاء السقف بألوان داكنة مثل درجات الرمادي الداكن والمتوسط ​​إلى الفحمي والرمادي الحجري إلى الأسود الداكن.

اللون الأسوديعتمد اختيار لون السقف إلى حد كبير على عدد من العوامل، منها اتساع الغرفة والضوء الطبيعي، ويمكن طلاء السقف باللون الأسود أو تزيينه بخلفيات الظل الأسود، كما يساعد اللون الأسود على إبراز الأضواء والزخارف بالسقف.دمج ألوان أخرى مع اللون الأسودوعند الرغبة فى الحصول على ديكور سقف مميز، يمكنك دمج اللون الأسود مع الأبيض أو ألوان أخرى مناسبة مع ألوان ديكور المنزل.ديكور السقف.. ألوان ظلال محايدةأصبحت الألوان المحايدة نمطًا كلاسيكيًا للسقف، حيث تتيح الشعور بكبر مساحة الغرفة بشكل ملحوظ كما تتوافق مع ألوان الظلال الأخرى، ويعتبر اللون البيج من ألوان الظلال المحايدة، والتى تساعد على الشعور بالدفء والراحة داخل الغرفة، أما اللون الرمادى فيعتبر من ألوان الظلال التى تساعد على تزيين السقف، ويمكن دمجه مع ألوان زاهية معاكسة.ديكور السقف.. استخدام الخشب ومواد أخرىيمكن استخدام مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخيارات كمواد تشطيب وتزيين السقف مثل ورق الجدران وغيرها من المواد الأخرى مثل:البلاطيضيف البلاط بألوانه وأنسجته المختلفة مظهرا جماليا مميزا لسقف المنزل، ويمكن استخدام ظلال معدنية وألوان بيضاء وباستيل، لكن لا يفضل البعض استخدامه خوفًا من وزنه الثقيل على السقف.الخشبوفي حالة الأسقف العالية، يمكن استخدام السقف الخشبي وبعض المواد الطبيعية، مثل الحجر والخرسانة.















