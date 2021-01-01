أفكار ديكورات غرف نوم بنات مناسبة لجميع الأذواق.. رقيقة وجذابة

تختلف غرف نوم الفتيات عن الغرف الأخرى، حيث تتميز بطلائها بالألوان الناعمة واستخدام قطع أثاث بألوان فاتحة، مع إضافة بعض قطع الديكور التى تساعد في الحصول على غرفة رقيقة مناسبة للفتيات، ولتحقيق ذلك، نتعرف فى هذا التقرير على أفكار ديكور غرف نوم بنات، من السهل تنفيذها، وفقًا لما ذكره موقع "elledecor".
أفكار ديكور غرف نوم للبنات
ديكور غرف نوم للبنات.. أعمال فنية قديمة
يفضل عند تحضير ديكور غرف نوم مناسبة للفتيات، إضافة أعمال فنية قديمة يمكن الحصول عليها من محلات الأنتيكة مثل مقعد قديم، أو سجاد منقوش قديم، أو لوحة فنية تعود لفنان قديم، ما يضيف مظهر جمالى للغرفة، وتناسب الفتاة المحبة لجمع الأشياء القديمة والتاريخية.
ديكور غرف نوم للبنات.. إضافة بعض الألعاب
يمكن إضافة بعض ألعاب الأطفال مثل الدبدوب الكبير، الذى يضيف لمسة رقيقة للغرفة، ويمكن إضافة مصباح بجانب السرير وزخرفة حوائط الغرفة بألوان زاهية.
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