

مطهر طبيعي ويقوي العظام.. فوائد المورينجا للنساء مطهر طبيعي ويقوي العظام.. فوائد المورينجا للنساء

وجدت العديد الدراسات أن فوائد المورينجا للنساء تفيد بعض الحالات المزمنة، مثل مرض السكري والربو، وترتبط هذه الفوائد بالعديد من المركبات القوية الموجودة في مسحوق المورينجا، وهي البوليفينول ومضادات الأكسدة الأخرى.



وأظهرت العديد من الدراسات والأبحاث أن فوائد المورينجا للنساء شهدت نتائج واعدة في الدراسات في علاج مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، ومن أهمها:



1- المغذيات والفيتامينات :

ومن أبرز فوائد المورينجا للنساء أنها غنية جدًا بالمغذيات والفيتامينات مثل: أ ، ج ، ب 1 (ثيامين) ، ب 2 (ريبوفلافين) ، ب 3 (نياسين) ، ب 6 وحمض الفوليك، كما أنها غنية بالمغنيسيوم والحديد والكالسيوم والفوسفور والزنك، لذا فهي من أفضل المشروبات التي يمكن ان تحصل عليها النساء في فترة الطمث الشهرية، حيث تعد إضافتها إلى العصائر واستخدامها كخضار مقلي من أكثر الطرق شيوعًا لتناولها.

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2- الأحماض الأمينية :أوراق المورينجا غنية بالأحماض الأمينية ، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات/ تم العثور على 18 نوعًا من الأحماض الأمينية.3- محاربة الالتهاب :الالتهاب هو الطريقة التي يستجيب بها الجسم بشكل طبيعي للألم والإصابات، ومن أبرز فوائد المورينجا للنساء انها تحتوي على مادة مضادة للالتهابات بطبيعتها بسبب وجود أيزو ثيوسيانات ونيازيميسين المعروف أنه يسود في تطور الخلايا السرطانية، والالتهاب هو السبب الجذري للعديد من الأمراض مثل السرطان والتهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي والعديد من أمراض المناعة الذاتية.3- مضادات الأكسدة :ويمكن لإستهلاك أوراق المورينجا ان يكون لها خصائص مضادة للأكسدة وفيتامين سي، وتحمي من الأمراض المزمنة، مثل : مرض السكري من النوع 2 ومشاكل القلب ومرض الزهايمر لذا فهو ذات فهي أحد فوائد المورينجا للنساء العظيمة .4- خفض ضغط الدم :وتعتبر مادة الكيرسيتين وهي مادة مضادة للأكسدة تساعد على خفض ضغط الدم، وتعتبر أحد مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في أوراق المورينجا هو حمض الكلوروجينيك الذي يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.أظهرت دراسة أجريت على النساء أن تناول 1.5 ملعقة صغيرة من مسحوق أوراق المورينجا بانتظام لمدة ثلاثة أشهر أظهر زيادة كبيرة في مستويات مضادات الأكسدة في الدم.5- انخفاض مستويات السكر في الدم :يؤدي استمرار ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى الإصابة بمرض السكري؛ حيث ان مرض السكري بدوره يمكن أن يسبب في مشاكل القلب وتلف أعضاء في الجسم، لتجنب ذلك ، من الجيد الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة؛ حيث تحمل فوائد المورينجا لنساء مصدرًا مثاليًا لذلك لأنها تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم بسبب وجود الإيزوثيوسيانات.6- يخفض نسبة الكوليسترول :وبصرف النظر تعتبر اهم فوائد المورينجا للنساء أنه تعتمد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم؛ حيث ان الكوليسترول هو السبب الرئيسي الذي يجعل الناس يعانون من أمراض القلب .7- يحمي الكبد :تعمل فوائد المورينجا للنساء على تسريع إصلاح خلايا الكبد؛ حيث تحتوي الأوراق على تركيز عالٍ من مادة البوليفينول التي تحمي الكبد من الأكسدة وتزيد من مستويات البروتين في الكبد، وتعمل أوراق المورينجا على تثبيت إنزيمات الكبد وامتصاص العناصر الغذائية بشكل افضل.8- يحمي من سمية الزرنيخ :يعد التلوث بالزرنيخ مشكلة شائعة في أجزاء كثيرة من العالم وجد الزرنيخ في العديد من المواد الغذائية ، وخاصة الأرز، والذي يؤدي التعرض طويل الأمد له إلى الإصابة بالسرطان وأمراض القلب. أظهرت الأبحاث التي أجريت على حيوانات المختبر أن فوائد المورينجا للنساء في ان يحميهم من سمية الزرنيخ الموجود في الأطعمة.9- جيد للمعدة :ومن أبرز فوائد المورينجا لنساء بأنها مفيدة ضد اضطرابات الجهاز الهضمي؛ حيث ان أولئك الذين يعانون من الإمساك والانتفاخ والغازات والتهاب المعدة والتهاب القولون التقرحي يجب أن يضيفوا أوراق المورينجا إلى نظامهم الغذائي.10- يحسن صحة العظام :تعتبر أوراق المورينجا مصادر غنية بالكالسيوم والفوسفور، كلا هذين العنصرين ضروريان لصحة العظام الجيدة. نظرًا لأن أوراق المورينجا لها طبيعة مضادة للالتهابات ، فإنها تساعد في مكافحة التهاب المفاصل وقد تشفي العظام التالفة، لذا فهي من أبرزالفوائد التي يمكن ان تحصل عليها النساء بعد انقطاع الطمث، وذلك لأنه يحارب هشاشة العظام ويحافظ على قوة العظام والأسنان11- مطهر :ومن أبرز فوائد المورينجا للنساء بأنها تعمل كـ مطهر، وتقاوم العديد من الالتهابات البكتيرية، حتى أنها مفيدة في التئام الجروح وتساعد على التئام الكدمات والجروح الطفيفة والحروق بسرعة لأنها تقلل من وقت التجلط.12- تحسين الرضاعة الطبيعية :في طب الايورفيدا التقليدي ، استخدمت أوراق المورينجا لزيادة الرضاعة عند الأمهات المرضعات. نظرًا لأنها مصدر غني بالبروتين والفيتامينات المهمة والعناصر الغذائية الأساسية ، فإن فوائد المورينجا للنساء تكمن في انها مفيد جدًا لصحة الأم والطفل.