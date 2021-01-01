احتياطات بعد تلقي لقاح فيروس كورونا لا تنساها

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لقاح فيروس كورونا

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا منشور علي صفحته الشخصية بالفيسبوك عن لقاح فيروس كورونا

وقال الناظر" السيدات والسادة الذين تلقوا الجرعة الاولي من لقاح كورونا برجاء الانتباه والحذر فهذا ليس معناه انكم اصبحتم الان تملكون مناعة ضد الاصابة بالمرض فالمناعة تصبح فاعلة بعد الجرعة الثانية باذن الله ولهذا عليكم الاتي

اولا الاستمرار في جميع الاجراءات الاحترازية كاملة دون انتقاص من كمامة وتباعد وغيرها وعدم التخلي عنها تماما

ثانيا ضرورة الحرص علي تناول الجرعة الثانية في موعدها.

المصدر: elbalad

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