احذر.. تناول هذه الأطعمة يسبب الشيخوخة المبكرة

آخر الأخبارالصحة والجمال › احذر.. تناول هذه الأطعمة يسبب الشيخوخة المبكرة

صورة الخبر: الشيخوخة المبكرة
الشيخوخة المبكرة

لطالما ارتبطت الأطعمة المصنعة بالعديد من المشكلات المتعلقة بالصحة مثل السمنة وأمراض القلب والسكري وما إلى ذلك ، لذلك ينصح الخبراء في جميع أنحاء العالم بتقليل هذه العناصر الدهنية لأسلوب حياة لائق.

كما وجدت دراسة جديدة أيضًا وجود صلة بين هذه الأطعمة السريعة والشيخوخة المبكرة لدى البشر، ونُشرت النتائج في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

كما ذكر البحث ، الذي أجراه فريق من الخبراء في جامعة نافارا ، بامبلونا بإسبانيا، أن الاستهلاك الزائد للسكر والأطعمة المليئة بالدهون فائقة المعالجة (أكثر من 2 إلى 3 حصص في اليوم) ، يضعف صحة الإنسان ، ويسبب العديد من المشاكل، وأهمها الشيخوخة.

وأجريت الدراسة على 886 فردًا تتراوح أعمارهم بين 57 و 91 عامًا، وضمت مجموعة المشاركين 645 رجلًا و 241 امرأة، كما تم فصلهم في أربع مجموعات متساوية وتم تزويدهم بأربع حصص مختلفة من الأطعمةالغير صحية والمصنعة على أساس يومي: أقل من حصتين في اليوم ، و 2 إلى 2.5 حصص في اليوم ، وأكثر من 2.5 إلى 3 حصص في اليوم ، وأكثر من 3 حصص حصص / يوم.

وجد أن زيادة استهلاك النفايات غير المرغوب فيها ارتبطت بزيادة مخاطرالصحة، والإصابة بالشيخوخة.

المصدر

المصدر: food.ndtv

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على احذر.. تناول هذه الأطعمة يسبب الشيخوخة المبكرة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
44180

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager