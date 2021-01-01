لطالما ارتبطت الأطعمة المصنعة بالعديد من المشكلات المتعلقة بالصحة مثل السمنة وأمراض القلب والسكري وما إلى ذلك ، لذلك ينصح الخبراء في جميع أنحاء العالم بتقليل هذه العناصر الدهنية لأسلوب حياة لائق.
كما وجدت دراسة جديدة أيضًا وجود صلة بين هذه الأطعمة السريعة والشيخوخة المبكرة لدى البشر، ونُشرت النتائج في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.
كما ذكر البحث ، الذي أجراه فريق من الخبراء في جامعة نافارا ، بامبلونا بإسبانيا، أن الاستهلاك الزائد للسكر والأطعمة المليئة بالدهون فائقة المعالجة (أكثر من 2 إلى 3 حصص في اليوم) ، يضعف صحة الإنسان ، ويسبب العديد من المشاكل، وأهمها الشيخوخة.
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التعليقات على احذر.. تناول هذه الأطعمة يسبب الشيخوخة المبكرة
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