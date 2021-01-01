دون أدوية.. 3 مكونات في مطبخك تقضي على الحموضة في الحال

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مكونات في مطبخك تقضي على الحموضة

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الحموضة وعسر الهضم وحرقة المعدة، وتعتبر مشاكل الجهاز الهضمي هذه من الأمور الشائعة جدًا للجميع، ويمكن ان تحدث نتيجة للعديد من الأسباب.

وكشفًا لما قدمه موقع food.ndtv إليكم ابرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من الحموضة..

- الحليب البارد:
غالبًا ما يساعد الحليب في درجة حرارة الغرفة أو في درجة حرارة الغرفة على تخفيف الحموضة بتأثير فوري.

- الزبادي:
الزبادي هو بروبيوتيك طبيعي ويساعد على تعزيز صحة الأمعاء، وبالتالي ، يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي لتقليل مخاطر عسر الهضم.

- ماء العسل:
وجد العديد من الباحثين أن تناول ملعقة صغيرة من العسل بالماء الفاتر قد يساعد في مكافحة الحموضة.

المصدر: موقع food.ndtv

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