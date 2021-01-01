يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الحموضة وعسر الهضم وحرقة المعدة، وتعتبر مشاكل الجهاز الهضمي هذه من الأمور الشائعة جدًا للجميع، ويمكن ان تحدث نتيجة للعديد من الأسباب.
وكشفًا لما قدمه موقع food.ndtv إليكم ابرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من الحموضة..
- الحليب البارد:
غالبًا ما يساعد الحليب في درجة حرارة الغرفة أو في درجة حرارة الغرفة على تخفيف الحموضة بتأثير فوري.
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التعليقات على دون أدوية.. 3 مكونات في مطبخك تقضي على الحموضة في الحال
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