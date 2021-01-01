إيطاليا تدرب كلاب على رصد مصابى كورونا فى المطارات والمنافذ البرية.. فيديو



إيطاليا تدرب كلاب على رصد مصابى كورونا إيطاليا تدرب كلاب على رصد مصابى كورونا

دفعت شركة أمنية إيطالية بكلاب خاصة مدربة على رصد المصابين بفيروس كورونا المستجد، على غرار دول أوروبية أخرى نفذت هذه الفكرة مثل بريطانيا وفرنسا وفنلندا، وفى آسيا، بالهند، كمحاولة للكشف عن المصابين قبل نقل عدواهم سواء كان المرض ظاهراً عليهم، أو الفيروس ما زال فى مرحلة الاحتضان، وستقوم الشركة الأمنية بنشر الكلاب في المطارات ومحطات القطار والحافلات والنقاط الحدودية البرية.



وعرضت شبكة "يورو نيوز"، مشاهد من عملية تدريب الكلاب من خلال الدفع بهم في المناطق التي اعتادت الاكتظاظ بالسكان والمارة فى محطات القطارات والمطارات، وظهرت الكلاب المدربة برفقة أفراد من الشرطة فى بعض المدن الايطالية، وأمام مداخل ومخارج المحطات.





وفي حال نجاح التجربة، سيتم نشر تلك الكلاب في الملاعب الكروية والساحات والمراكز التجارية وكل الأماكن الأخرى حيث هناك تجمعات بشرية كبيرة، وستكون الكلاب المدربة على اكتشاف مصابي كورونا بجانب الكلاب المخصصة للكشف عن المتفجرات والمخدرات.

