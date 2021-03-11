اعتقال 40 شخصا فى حفل ببريطانيا لمخالفتهم قواعد إغلاق كورونا.. فيديو

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اعتقال 40 شخصا فى حفل ببريطانيا

أظهرت الكاميرات لحظة القبض على 40 شخصا فى تجمع غير قانونى بقبو فى أحد البنوك المهجورة فى غرب لندن بمبنى مهجور بطريق هورتوس فى ساوث هول، حيث أصدرت شرطة العاصمة البريطانية لندن غرامات قدرها 800 جنيه إسترلينى لكل فرد حاضر، وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن ضباط اكتشفوا الحفل بعد سماع موسيقى صاخبة أثناء قيامهم بالدورية.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أن الضباط دخلوا المكان وأبلغوا عن جميع الأشخاص البالغ عددهم 40 شخصًا بالداخل حيث فرض عليهم عقوبة ثابتة قدرها 800 جنيه إسترلينى قبل إخراجهم من المبنى، وقال كبير مفتشى المباحث توماس بوين، من وحدة قيادة المنطقة الغربية، إنه لأمر مخيب للآمال أن بعض الأشخاص الأنانيين ما زالوا يصرون على خرق لوائح قواعد كورونا.

https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2021/03/11/2850166915878401284/636x382_MP4_2850166915878401284.mp4

المصدر: ديلى ميل

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