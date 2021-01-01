شحن آخر 10 جرارات جديدة للسكة الحديد من أمريكا



شحن آخر 10 جرارات جديدة شحن آخر 10 جرارات جديدة

شحنت شركة جنرال الكتريك الأمريكية آخر دفعات الجرارات الجديدة المتعاقد عليها مع هيئة السكة الحديد المصرية بحرا في اتجاه ميناء الإسكندرية، حيث من المتوقع وصولها خلال أيام وقبل نهاية الشهر الجارى، ليكتمل مع وصولها صفقة الجرارات الأمريكية التي تعاقدت عليها الهيئة وتبلغ 110 جرارات تعمل بالكامل في قطر قطارات الركاب.







وقالت مصادر مسئولة لـ "اليوم السابع" إنه مخطط إقامة احتفالية كبرى تقيمها هيئة السكة الحديد مع وصول الدفعة الأخيرة التي تضم 10 جرارات بمناسبة اكتمال توريد صفقة الجرارات الأكبر في تاريخ الهيئة، حيث تعاقدت عليها السكة الحديد لمواجهة وتقليل أعطال قطارات الركاب التي كثيرا ما كانت تحدث بسبب أعطال فنية بالجرارات جراء تهالكها وتقادمها.



وأضافت المصادر أن السكة الحديد سبق وتسلمت 100 جرار على 5 دفعات خلال 2020 تم الدفع بها للعمل في قطر قطارات الركاب العاملة على خطوط المسافات الطويلة وبعض الخطوط الفرعية والضواحى، وهو ما انعكس على تراجع أعطال القطارات بشكل كبير منذ تتابع إدخال الجرارات الجديدة الخدمة.







وأوضحت المصادر أن الجرارات الجديدة تتمتع بقوة جر تصل إلى 4 آلاف حصان ويمكنها العمل والسير بسرعات تصل إلى 160 كم/ س، إلا أن خطوط السكة الحديد الحالية مصممة لسير القطارات بسرعات لا تزيد على 120 كم/س، كما أن هذه الجرارات الجديدة يمكنها العمل فى قطر قطارات البضائع أيضا.



وأشارت المصار إلى أن صفقة الجرارات المتعاقد عليها مع شركة جنرال الكتريك تضم أيضا إعادة تأهيل 81 جرارا متواجدون ضمن أسطول الهيئة منذ 2008 ومن تصنيع نفس الشركة الأمريكية، حيث جار الانتهاء من إعادة تأهيلها وإصلاحها ليتم الدفع بها بالكامل فى قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد تباعا عقب إعادة التأهيل لها.



وقامت هيئة السكة الحديد بالدفع بالجرارات الجديدة بالخدمة تباعا بدلا من الجرارات القديمة المتهالكة من أجل تحسين مستوى الخدمة بالتزامن مع توافد العربات الروسية الجديدة المتعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدينج التى بدأت الهيئة فى تشغيلها على الخطوط الرئيسية بالوجهين القبلى والبحرى فى إطار صفقة تشمل 1300 عربة عادية ومكيفة.



كانت هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية خلال 2017 لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرارات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 602 مليون دولار، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.



كما تعاقدت السكة الحديد أيضا خلال 2019 مع شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية (PRL) لتصنيع 50 جرار جيد وإعادة تأهيل 50 آخرين بجانب عمل عمرة لـ 41 جرارا EMD بورش ايرماس بتكلفة إجمالية 466.3 مليون دولار، حيث مخطط توريد هذه الجرارات الجديدة خلال 22 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد، مع انهاء إعادة تأهيل وتحديث الـ 50 جرارا خلال 30 شهرًا، وإجراء العمرات الجسيمة لـ 41 جرارا، وذلك فى إطار تحديث أسطول جرارات السكة الحديد لتقليل أعطالها خلال الرحلات بما يساعد تحسين الخدمة.



وتخطط السكة الحديد لشراء 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بتكلفة تصل إلى 290 مليون يورو فى صورة قرض ميسر لتصل الجرارات الجديدة التى سيتم شراؤها إلى 260 جرار بجانب إعادة تأهيل 172 جرار، ومخطط إعلان الفائز بتوريد الـ 100 جرار الجديدة خلال شهر أبريل المقبل.

