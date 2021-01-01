عودة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا في المحافظات

آخر الأخباراخبار مصر › عودة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا في المحافظات

صورة الخبر: الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا في المحافظات
الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا في المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار استقرار الطقس غدا السبت؛ حيث يكون دافئ نهارا على الوجه البحري والقاهرة نهارا شديد البرودة ليلا، ويكون معتدل على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، ويبقى حارا على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار وتنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل، ليكون شديد البرودة.

أما درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 11، السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 12.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد غدا، تكون فقط شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار على أي منطقة بالبلاد.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عودة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا في المحافظات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25322

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager