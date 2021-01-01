عودة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا في المحافظات



الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا في المحافظات الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا في المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار استقرار الطقس غدا السبت؛ حيث يكون دافئ نهارا على الوجه البحري والقاهرة نهارا شديد البرودة ليلا، ويكون معتدل على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا.



وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، ويبقى حارا على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار وتنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل، ليكون شديد البرودة.



أما درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 11، السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 12.

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وعن الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد غدا، تكون فقط شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار على أي منطقة بالبلاد.