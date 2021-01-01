قضت محكمة أمريكية في ولاية كاليفورنيا بالسجن لمدة 212 عامًا على مصري قتل ابنيه من أجل الحصول على مبلغ التأمين على حياتهما.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تعود الواقعة إلى عام 2015، عندما قاد مصري يُدعى علي المزين سيارته وبداخلها زوجته السابقة وابنيه، وتعمد السقوط بها في المياه من رصيف ميناء بمدينة لوس أنجلوس.
وأوضحت الوكالة أن ابنيه البالغين من العمر 8 سنوات و13 سنة، واللذين كانا مصابين بالتوحد، لقيا حتفهما غرقًا، فيما تمكنت زوجته المصرية من النجاة بمساعدة صياد كان على مقربة من موقع الحادث، وكذلك نجا الجاني نفسه.
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التعليقات على السجن 212 عاما لـ مصري قتل ابنيه للحصول على مبلغ التأمين في أمريكا
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