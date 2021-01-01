فكرة مصرية خالصة.. مشروع بحثي يستخدم الذكاء الاصطناعي في تشخيص كورونا



تشخيص كورونا تشخيص كورونا

قال الدكتور عمر الزكى، مدرس علوم الحاسب والذكاء الإصطناعى بكلية الحاسبات جامعة المنصورة، إنه تم توظيف جهاز أشعة بإستخدام الذكاء الإصطناعى وتم عمل نموذج مقترح أولى لتشخيص فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تنفيذه بالفعل وتحقيق نتائج أولية.



واضاف "الزكى" خلال لقائه عبر زووم ببرناج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، ان البرنامج الخاص بالجامعة أصبح من ضمن البحوث التى لها مشاركة وإسهامات علمية فى قاعدة بيانات الصحة العالمية على مستوى العالم فيما يخص كورونا، موضحا البحث يتعلق بالتعرف وتشخيص حالات كورونا من عدمه.



وتابع أنه تم إنشاء تجربة بحثية أخرى بالتفرقة ما بين الكورونا والأمراض الصدرية عادية، لافتا إلى أن نسبة الدقة وصلت على مستوى التجربتبن من 94% إلى 97%.

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وأكد أن هذا البحث سبب رئيسي لدخول جامعة المنصورة ضمن التصنيف العالمى للتايمز البريطانية، متابعا أنه تم البدأ بالبحث أثناء الموجة الاولى من كورونا أى منذ عام، حيثأن عملية التشخيص لكورونا كانت مشكلة على مستوى العالم والإعتماد على المسحة والتى تكون تكلفتها عالية جدا.وأشار إلى أن بحث تشخيص كورونا هو فكرة مصرية خالصة، مضيفا إلى أن فريق العمل جميعه من المصريين، حيث أنهم قاموا بتوظيف الذكاء الإصطناعى فى عملية تشخيص كورونا ومساعدة الأطباء فى تشخيصه بشكل صحيح.