قال الدكتور عمر الزكى، مدرس علوم الحاسب والذكاء الإصطناعى بكلية الحاسبات جامعة المنصورة، إنه تم توظيف جهاز أشعة بإستخدام الذكاء الإصطناعى وتم عمل نموذج مقترح أولى لتشخيص فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تنفيذه بالفعل وتحقيق نتائج أولية.
واضاف "الزكى" خلال لقائه عبر زووم ببرناج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، ان البرنامج الخاص بالجامعة أصبح من ضمن البحوث التى لها مشاركة وإسهامات علمية فى قاعدة بيانات الصحة العالمية على مستوى العالم فيما يخص كورونا، موضحا البحث يتعلق بالتعرف وتشخيص حالات كورونا من عدمه.
وتابع أنه تم إنشاء تجربة بحثية أخرى بالتفرقة ما بين الكورونا والأمراض الصدرية عادية، لافتا إلى أن نسبة الدقة وصلت على مستوى التجربتبن من 94% إلى 97%.
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التعليقات على فكرة مصرية خالصة.. مشروع بحثي يستخدم الذكاء الاصطناعي في تشخيص كورونا
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