بمذاق لن تتوقعيه.. طريقة عمل شوربة الطماطم



شوربة الطماطم شوربة الطماطم

حساء الطماطم اللذيذ هو أحد تلك الأطباق القليلة التي يمكنك الاستمتاع بها في أي وقت من السنة. فعلى الرغم من أن حساء الطماطم وصفة سهلة التحضير للغاية، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى التأكد من الكمية الصحيحة من المكونات.



من أجل مساعدتك في صنع حساء الطماطم إليك وصفة يمكنك بالتأكيد تجربتها في منزلك إليك المقادير والخطوات وفقا لموقع بولد سكاى الهندى



وقت التحضير 5 دقائ

وقت الطبخ 15 دقيقة

الوقت الكلي 20 دقيقة

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مكونات للشوربة7 حبات طماطم متوسطة الحجم3 ثوم مفروم ناعمًا2 ملاعق كبيرة زبدة2ورقة الغاركوب بصل مفروم ناعم¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا1 كوب ماء1 ملعقة صغيرة سكرملح1 ملعقة طعام زيت زيتون½ كوب مكعبات خبزقليل من الملحرشة من مسحوق الفلفلطريقة تطبيق الوصفةسخني الزبدة في وعاء حتى تذوب تمامًا.يرجى التأكد من أن الحرارة منخفضة إلى متوسطة.أضيفي ورق الغار وأقليه لمدة 3-4 ثوانٍيضاف الثوم المفروم والبصل.يقلب ويقلى حتى ينضج البصل.يستغرق هذا عادة 3-4 دقائق بعد ذلك ، أضيفي الطماطم المفرومة والملح.امزجى كل شيء جيدًاغطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.تجنب إضافة الماء فقط دعى الطماطم تطلق الماء من تلقاء نفسهافي حالة جفاف الماء الناتج عن الطماطم ، أضف كمية قليلة من الماء حتى تنضج الطماطم.بمجرد أن تنضج الطماطم ، أطفئ النار واتركى الخليط يبرد.في غضون ذلك ، يمكنك إخراج ورق الغار من الطماطمانقلي خليط الطماطم إلى الخلاط بمجرد أن يبرد تمامًا.امزجى خليط الطماطم حتى تحصل على قوام ناعمبمجرد خلط هريس الطماطم جيدًا ، انقله إلى المقلاة وأضف الماء.أضف الملح والسكر إلى المقلاةدع الحساء يغلي على نار هادئة حتى يبدأ الحساء في الغليان و بمجرد أن يغلي الحساء يضاف الفلفل الأسود المطحون حديثًا ويقلب جيدًفي حالة الرغبة في الحصول على طعم كريمي ، أضف 1-2 ملاعق كبيرة من الكريمة الطازجةامزجى كل شيء جيدًااضبط الملح والسكر والماء حسب ذوقك.