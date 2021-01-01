بمذاق لن تتوقعيه.. طريقة عمل شوربة الطماطم

شوربة الطماطم
حساء الطماطم اللذيذ هو أحد تلك الأطباق القليلة التي يمكنك الاستمتاع بها في أي وقت من السنة. فعلى الرغم من أن حساء الطماطم وصفة سهلة التحضير للغاية، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى التأكد من الكمية الصحيحة من المكونات.
من أجل مساعدتك في صنع حساء الطماطم إليك وصفة يمكنك بالتأكيد تجربتها في منزلك إليك المقادير والخطوات وفقا لموقع بولد سكاى الهندى
وقت التحضير 5 دقائ
وقت الطبخ 15 دقيقة
الوقت الكلي 20 دقيقة
مكونات للشوربة
7 حبات طماطم متوسطة الحجم
3 ثوم مفروم ناعمًا
2 ملاعق كبيرة زبدة
2ورقة الغار
كوب بصل مفروم ناعم
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا
1 كوب ماء
1 ملعقة صغيرة سكر
ملح
1 ملعقة طعام زيت زيتون
½ كوب مكعبات خبز
قليل من الملح
رشة من مسحوق الفلفل
طريقة تطبيق الوصفة
سخني الزبدة في وعاء حتى تذوب تمامًا.
يرجى التأكد من أن الحرارة منخفضة إلى متوسطة.
أضيفي ورق الغار وأقليه لمدة 3-4 ثوانٍ
يضاف الثوم المفروم والبصل.
يقلب ويقلى حتى ينضج البصل.
يستغرق هذا عادة 3-4 دقائق بعد ذلك ، أضيفي الطماطم المفرومة والملح.
امزجى كل شيء جيدًا
غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
تجنب إضافة الماء فقط دعى الطماطم تطلق الماء من تلقاء نفسها
في حالة جفاف الماء الناتج عن الطماطم ، أضف كمية قليلة من الماء حتى تنضج الطماطم.
بمجرد أن تنضج الطماطم ، أطفئ النار واتركى الخليط يبرد.
في غضون ذلك ، يمكنك إخراج ورق الغار من الطماطم
انقلي خليط الطماطم إلى الخلاط بمجرد أن يبرد تمامًا.
امزجى خليط الطماطم حتى تحصل على قوام ناعم
بمجرد خلط هريس الطماطم جيدًا ، انقله إلى المقلاة وأضف الماء.
أضف الملح والسكر إلى المقلاة
دع الحساء يغلي على نار هادئة حتى يبدأ الحساء في الغليان و بمجرد أن يغلي الحساء يضاف الفلفل الأسود المطحون حديثًا ويقلب جيدً
في حالة الرغبة في الحصول على طعم كريمي ، أضف 1-2 ملاعق كبيرة من الكريمة الطازجة
امزجى كل شيء جيدًا
اضبط الملح والسكر والماء حسب ذوقك.
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