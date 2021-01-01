ترامب في ورطة .. محامو الرئيس الملياردير عاجزون عن إنقاذه



ترامب في ورطة ترامب في ورطة

يكثف المحققون في الولايات المتحدة الامريكية التحقيقات الجنائية مع الرئيس السابق دونالد ترامب، ويجادل خبيران قانونيان بأن ترامب قد لا يكون قادرًا حتى على الاعتماد على المحامين القلائل المتبقين لمساعدته.



ويقول الخبيران القانونيان دونالد آير ونورم آيزن وفقا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست، إن تهرب ترامب من المساءلة القانونية على مدى عقود قد ينتهي الآن بفضل التحقيقات المتعددة التي يواجهها.



وعلى الرغم من أن ترامب قد وظف في الماضي محامين من الدرجة الأولى لإخراجه من الازمات التي وقع فيها، إلا أنهم كتبوا أن ما تبقى من "عناصر التمكين القانوني" للرئيس قد يواجهون صعوبة في البقاء معه نظرًا لمشاكلهم المتصاعدة.

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وأضافوا: "أحال القاضي جيمس إي.بواسبيرج من المحكمة الجزئية في العاصمة مؤخرًا المحامي إريك كاردال إلى لجنة التظلمات بالمحكمة لعقوبة محتملة لأن كاردال رفع دعوى مزيفة مزعومة تهاجم نتائج انتخابات نوفمبر".ويواجه جولياني تحديات أكبر: في أواخر الأسبوع الماضي، أشارت تقارير إخبارية إلى أن المدعين الفيدراليين في مانهاتن قد استأنفوا تحقيقهم فيما إذا كان قد انتهك القانون الفيدرالي في تعاملاته في أوكرانيا ، الأمر الذي ساعد على توجيه أول محاكمة لترامب.واختتموا بالقول إن لائحة اتهام ترامب وإدانته أبعد ما يكون عن التأكيد ، على الرغم من أن النيابة العامة تبدو في هذه المرحلة وكأنها تتجه نحو توجيه تهم جنائية إليه.وتابعوا: "هذا لا يعني أن تحقيق العدالة سيكون سهلًا - كرجل أعمال خاص ، كان ترامب سيئ السمعة لاستخدامه القانون كسلاح".واضافوا "قد يضع الموقف الاخير نهاية لمشاركة الرئيس السابق في حياتنا العامة، اذ ليس من السهل أن تنخرط في السياسة إذا كنت مفلسًا وفي السجن"