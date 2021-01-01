الصين تكشف عن أول مشاهد عالية الدقة من المدار المريخي لمركبتها "تيانوين -1"

آخر الأخبارعلم وتقنية › الصين تكشف عن أول مشاهد عالية الدقة من المدار المريخي لمركبتها "تيانوين -1"

صورة الخبر: الصين تكشف عن أول مشاهد عالية الدقة من المدار المريخي لمركبتها "تيانوين -1"
الصين تكشف عن أول مشاهد عالية الدقة من المدار المريخي لمركبتها "تيانوين -1"

أمضت بعثة "تيانوين -1" الصينية شهرا في مدار حول المريخ، وأرسلت في غضون ذلك صورا مذهلة بالفعل من موقعها إلى الأرض.

وأصدرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) ثلاث صور جديدة، اثنتان بالأبيض والأسود وواحدة ملونة، في 4 مارس. والصور الجديدة هي أول صور عالية الدقة للمركبة الفضائية للمريخ من المدار، ما يجعلها أكثر الصور وضوحا ودقة حتى الآن.

وقدمت وكالة الفضاء الصينية تفاصيل ضئيلة حول الصور الجديدة، على الرغم من أن الصورة الملونة تظهر القطب الشمالي للكوكب الأحمر، والتقطت الصورتان بالأبيض والأسود من ارتفاع يقدر بنحو 350 كيلومترا (220 ميلا)، وفقا لبيان الوكالة.

وأوضح البيان أن الصور الملونة وتلك بالأبيض والأسود التقطت بكاميرتين منفصلتين.

وتمثل الصور مرحلة رئيسية من المهمة، حيث تقوم المركبة الفضائية خلالها باستكشاف سطح المنطقة الجنوبية من يوتوبيا بلانيتيا، وهي المنطقة التي تنوي الصين أن تهبط فيها بالجزء المتجول من مركبة "تيانوين -1" (Tianwen-1).

ومن المقرر حاليا أن يتم الهبوط في مايو أو يونيو، وستقضي العربة الجوالة نحو ثلاثة أشهر في العمل على سطح المريخ باستخدام أدواتها الستة.

وإذا نجح الهبوط، فستصبح المركبة الجوالة الثانية التي تبدأ العمل على الكوكب الأحمر هذا العام، لتنضم إلى مركبة "بيرسفيرانس" التابعة لناسا التي هبطت في 18 فبراير.
وفي الوقت نفسه، ستستمر المركبة في الدوران حول الكوكب الأحمر لجمع القياسات من الفضاء بأدواتها السبع الخاصة.

وتتكون مهمة "تيانوين -1" الصينية إلى المريخ من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة جوالة. وتم إطلاق المهمة باتجاه الكوكب الأحمر في يوليو 2020 وهي أول محاولة للبلاد للهبوط على سطح المريخ.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الصين تكشف عن أول مشاهد عالية الدقة من المدار المريخي لمركبتها "تيانوين -1"

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22935

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager