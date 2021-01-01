

أبرزهم متحرش المعادي.. «10 ترندات» تصدرت محركات البحث هذا الأسبوع أبرزهم متحرش المعادي.. «10 ترندات» تصدرت محركات البحث هذا الأسبوع

ازدحم الأسبوع الجاري بعدد من الأحداث التي تصدرت محركات البحث جوجل، والتي كان من أبرزها:



- يسرا



تصدرت الفنانة يسرا، ترند محركات البحث جوجل بعد أن نشرت فيديو لها بمناسبة عيد ميلادها، معبرة عن سعادتها وحبها إلى كل أصدقائها الذين احتفلوا بهذه المناسبة من خلال فيديو يهنئوها بعيد ميلادها.

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