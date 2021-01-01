

سبقت هارى وميجان..أبرز تصريحات الأميرة ديانا عن معاناتها مع العائلة المالكة سبقت هارى وميجان..أبرز تصريحات الأميرة ديانا عن معاناتها مع العائلة المالكة

لم يكن الأميرهارى وزوجته ميجان ماركل، أول أفراد العائلة الملكية البريطانية، الذين يكشفون عن الفترات الصعبة التى عاشوها فى القصر الملكى، بل سبقت هارى فى ذلك والدته الأميرة ديانا، التى كان لديها العديد من التصريحات لوسائل الإعلام عن معاناتها مع العائلة الملكية والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "insider".



أهم تصريحات الأميرة ديانا عن معاناتها مع العائلة الملكية

تصريحات ديانا عن يوم زفافها

ورد أن الأميرة ديانا قالت ذات مرة في أحد لقاءاتها التليفزيونية: "في اليوم الذي كنت أسير فيه في الممر في كاتدرائية القديس بولس، شعرت أن شخصيتي انتزعت مني، واستولت علي الآلة الملكية".



وأخبرت الأميرة ديانا أحد المحاورين، أيضاً، أنها كانت تشعر بمشاعر سيئة يوم زفافها، على الرغم من أن الحدث أطلق عليه حفل زفاف القرن.

العائلة الملكية لا تريدها ملكةوقالت الأميرة ديانا فى لقائها التليفزيونى مع مارتن بشير، عن دورها في العائلة المالكة: "لا شيء يجلب لي المزيد من السعادة أكثر من محاولة مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفًا في المجتمع"، وأضافت: "إنه جزء جيد وأساسي من حياتي، واعتبره مصير".وقالت الأميرة: "أود أن أكون ملكة قلوب الناس، في قلوبهم، لكنني لا أرى نفسي ملكة هذا البلد، ولا أعتقد أن الكثير من الناس يريدون مني أن أكون ملكة."وأشارت الأميرة ديانا إلى إن العائلة المالكة لا تريدها أن تصبح ملكة لأنهم يرونها "مبتدئة" على حد وصفها، حيث قالت: "أفعل الأشياء بشكل مختلف لأنني لا أتبع كتاب القواعد، لأنني أتبع قلبي، وليس عقلي".وتابعت أميرة ويلز: "على الرغم أن هذا سبب لي مشاكل في عملي، إلا أنني أفهم ذلك، ولكن يجب على أحدهم أن يخرج إلى العامة ويحب الناس ويظهر ذلك لهم."معاناتها من الشره المرضىوكشفت "ديانا" لـ "بشير" أيضاً معاناتها من الشره المرضى، حيث قالت خلال المقابلة التليفزيونية: "أعاني من الشره المرضي منذ عدة سنوات. وهذا مثل مرض سري".وأشارت إلى أن سبب إصابتها بالشره المرضى كان فقدانها لثقتها بنفسها خلال فترة زواجها من الأمير تشارلز، فكانت تملأ معدتها كثيراً بالطعام حيث قالت: "الشره المرضي تلحقه بنفسك عند إنخفاض ثقتك بنفسك، وإعتقادك بأنك ليس لك قيمة، فتملأ معدتك أربع أو خمس مرات في اليوم - والبعض يفعل ذلك أكثر - لأن هذا يعطي الشعور بالراحة"، وأضافت: "ثم تشعر بالاشمئزاز من انتفاخ معدتك، وتتخلص من الطعام مرة أخرى.. إنه نمط متكرر مدمر للغاية لنفسك."كشفت عن خيانة تشارلز لهاتحدثت الأميرة ديانا عن خيانة تشارلز لها مع كاميلا باركر بولز، خلال لقائها مع "بشير"، حيث أشارت فى حديثها التليفزيونى إلى كاميلا بالشخص الثالث فى زواجها من تشارلز والتى كانت سبب انفصالها عن الأمير، حيث قالت: "كنا ثلاثة أشخاص في هذه العلاقة، لذلك كانت حياتنا مزدحمة بعض الشيء".















