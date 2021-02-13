

تعرف على أسعار الوقود بعد تحديثها (مارس 2021) تعرف على أسعار الوقود بعد تحديثها (مارس 2021)

أعلنت أرامكو عن أسعار البنزين المحدثة وفق المراجعة الدورية الشهرية التي يبدأ العمل بها من غد الموافق 11 مارس 2021.



وأوضحت أن أسعار الوقود ستكون كما يلي:



1.90 ريال لكل لتر بدلاً من 1.81 ريال: بنزين 91

2.04 ريال لكل لتر بدلاً من 1.94 ريال: بنزين 95

0.52 ريال لكل لتر بدون تغيير: الديزل

ويعدُّ هذا التطبيق الرسمي لنظام المراجعة الدورية الشهري بدلاً من الربع سنوي، بحيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مع التطبيق في صباح اليوم الحادي العشر.

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يذكر أن أسعار البنزين الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة 15%، مع استمرارها حتى الإعلان عن تحديثها في 10 أبريل 2021.