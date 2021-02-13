مؤشرات مهمة تدل على تلف ناقل الحركة .. فما هي؟

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مؤشرات مهمة تدل على تلف ناقل الحركة .. فما هي؟

يعتبر ناقل الحركة من أهم الأجزاء داخل المنظومة الميكانيكية للسيارة، فهو المسؤول عن أمور التسارع المتعددة، ولكن يفقد خصائصه عندما ترتفع درجة الحرارة داخل التروس، و التي تنتج عن الاحتكاكات الداخلية القوية، والسبب في هذا الأمر هو "زيت الفتيس" و الذي يقوم بحماية هذه الأجزاء من مخاطر التآكل و التلف.

يعمل زيت الفتيس على خلق مناخ مناسب داخل علبة التروس، نظرًا لتمتعه بالعديد من الخصائص اللازمة و اللزوجة المطلوبة لإتمام الحركة الداخلية على أكمل وجه.

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مؤشرات تدل على تلف ناقل الحركة وكيفية تفاديها.



1- ظهور لمبة الأعطال

من الأمور المزعجة لقائدي السيارات ظهور أحد لمبات الأعطال داخل لوحة العدادات الواقعة بمقصورة القيادة، ربما يكون الأمر بسيط ويسهل التعامل معه، أو يكون في غاية الخطورة ولابد من نقاذ الموقف سريعًا، و عند التعرض لهذا الموقف فلابد أن تقوم بفحص "ناقل الحركة" و مراجعة مواعيد الصيانة.

2-سماع صوت مزعجة بناقل الحركة

في حالة استخدام ناقل الحركة و سماع أصوات احتكاكات قوية، فهذه اشارة واضحة تدل على تلف التروس الداخلية أو يحتاج إلى صيانة عاجلة.



3-خشونة في النقلات

هذه النقطة لا تقل أهمية عن أصوات الاحتكاكات، بل هي دليل قوي على فقدان زيت الفتيس لـ خصائصة اللازمة، ولكي تتمتع بعمر افتراضي اطول لناقل الحركة، فلابد أن تحافظ على موعد الصيانة الدورية له، و تغيير فلتر الزيت أيضًا، و الذي يعمل على تنقية الشوائب والرواسب المؤثرة على أدائه الحركي على المدى البعيد.

المصدر: صدى البلد

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