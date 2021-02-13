جنرال موتورز تطرح داخلية سياراتها المستقبلية

اطلقت شركة جنرال موتورز عملاق صناعة السيارات الامريكية العنان لمصمميها لابتكار أفكار جديدة لموديلات المستقبل، آخرها تصميم تخيلي غير تقليدي من أحد مصممي GM لداخلية سيارة ذاتية القيادة .
ونرى في التصميم التخيلي المرفق لسيارة جنرال موتورز شاشة عريضة في موقع لوحة القيادة التقليدية، مع مقعدين وكونسول أوسط صغير بشاشة تابلت صغيرة للتحكم في وظائف السيارة المختلفة و كما نعلم ان السيارات ذاتية القيادة لا تحتاج لمقود أو دواسات .
عدم وجود مقود اعطي الحرية للمصممين لتشكيل المقصورة الداخلية ، كما تسمح لهم بتقديم تقنيات جديدة لترفيه الركاب، منها وضع نظام داخلي لألعاب الفيديو وقد انتشرت الشاشات اللمسية العملاقة مؤخرًا في صناعة السيارات بمساحات وصلت إلى 56 بوصه في شاشة “هايبرسكرين” الجديدة كليًا لمرسيدس، ومن المنطقي تخيل استخدام هذه الشاشات في المستقبل لألعاب الفيديو ضمن خدمات أخرى .
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