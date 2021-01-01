بعد انتهائها اليوم.. تفاصيل رقمية تكشف نسب الحضور في الامتحانات الإلكترونية لطلاب المدارس

الامتحانات الإلكترونية
انتهت رسميا اليوم، الخميس، الامتحانات الإلكترونية الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021، للصف الثاني الثانوي.
وبهذه المناسبة، يرصد موقع "صدى البلد" حصاد امتحانات الصفين الأول والثاني والثانوي منذ انطلاقها في 27 فبراير 2021 حتى اليوم.
حصاد امتحانات الصف الأول الثانوي:
- السبت 27 فبراير (اللغة العربية والأحياء):
حضر الامتحانين 620 ألفا و133 طالبا/طالبة من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتمكن 552 ألفًا و936 طالبا/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.
كما أدى 26624 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبا/طالبة بنسبة حضور 86.6%.
- الاثنين 1 مارس ( اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا):
حضر الامتحانين 648 ألفا و791 طالبا/طالبة، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتمكن 640 ألفا و431 طالبا/طالبة من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بنسبة 98.9%، بينما تمكن 648 ألفا و72 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.9%.
كما أدى 29369 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبا/طالبة بنسبة حضور 95.4%.
- الأربعاء 3 مارس (الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية):
حضر الامتحانين 654 ألفا و207 طلبة/طالبات، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتمكن 648 ألفا و544 طالبا/طالبة من أداء امتحان الرياضيات بنسبة99.1%، بينما تمكن 650 ألفا و59 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بنسبة 99.3%.
كما أدى 29750 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.6%.
- السبت 6 مارس 2021 ( الفلسفة والفيزياء)
حضر الامتحانين 654 ألفا و139 طالبا/طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتمكن 643 ألفا و925 طالبا/طالبة من أداء امتحان الفلسفة والمنطق بنسبة 98.4%، بينما تمكن 647 ألفا و125 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة الفيزياء بنسبة 98.9%.
كما أدى 29 ألفا و791 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبا/طالبة بنسبة حضور 96.8%.
- الاثنين 8 مارس 2021 (التاريخ والكيمياء):
حضر 654 ألفا و261 طالبا/طالبة، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، لأداء اختبار مادتي "التاريخ" و"الكيمياء"، وتمكن 648 ألفا و507 طلبة/طالبات من أداء امتحان التاريخ بنسبة 99.13%، بينما تمكن 648 ألفا و801 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الكيمياء بنسبة 99.15%.
كما أدى 29 ألفا و701 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبا/طالبة بنسبة حضور 96.5%.
حصاد امتحانات الصف الثاني الثانوي:
- يوم الأحد 28 فبراير (اللغة العربية - الجبر والتفاضل وحساب المثلثات)
حضر 566 ألفا و400 طالب/طالبة، وتمكن 547 ألفًا و222 طالبا/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 96.6%، بينما تمكن 561 ألفًا و986 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات بنسبة 99.2%.
كما أدى 26740 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبا/طالبة بنسبة حضور 95.71%.
- الثلاثاء 2 مارس 2021 (الأحياء - الفلسفة)
حضر الامتحانين 586 ألفا و467 طالبا/طالبة ، من إجمالي 589 ألفا و104 طلبة/طالبة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية الحاضرين لامتحان اليوم 378 ألفا و681 طالبا/طالبة، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 210 آلاف و423 طالبا/طالبة، على مستوى الجمهورية ، وتمكن 377 ألفا و604 طلبة/طالبة من أداء امتحان الأحياء بنسبة 99.65% من إجمالي طلاب الشعبة العلمية، بينما تمكن 208 آلاف و863 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق بنسبة 99.5%، من إجمالي الشعبة الأدبية.
كما أدى 26 ألفا و980 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبا/طالبة بنسبة حضور 96.6%.
- الخميس 4 مارس (اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس)
نجح 583 ألفا و477 طالبا/طالبة بالصف الثاني الثانوي، في أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية 99.69%، من إجمالي حضور 585 ألفا و248 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، بينما نجح 208 آلاف و765 طالبا/طالبة بالشعبة الأدبية في أداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع بنسبة 99.67%، من إجمالي حضور 209 آلاف و452 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.
كما أدى 26537 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبا/طالبة بنسبة حضور 95%.
-الأحد 7 مارس 2021 (الفيزياء - التاريخ )
حضر الامتحانين 586 ألفا و837 طالبا/طالبة بالصف الثاني الثانوي، من إجمالي 589 ألفا و104 طلبة/طالبات على مستوى الجمهورية، لأداء اختبار مادتي "الفيزياء" و"التاريخ" للشعبتين العلمية والأدبية، وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية الحاضرين لامتحان اليوم 377 ألفا و581 طالبا/طالبة، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 209 آلاف و256 طالبا/طالبة، على مستوى الجمهورية.
وتمكن 373 ألفا و984 طالبا/طالبة من أداء امتحان الفيزياء بنسبة 99% من إجمالي طلاب الشعبة العلمية، بينما تمكن 207 آلاف و187 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة التاريخ بنسبة 99%، من إجمالي الشعبة الأدبية.
كما أدى 27 ألفا و16 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبا/طالبة بنسبة حضور 96.7%.
- الثلاثاء 9 مارس 2021 (اللغة الأجنبية الأولى - الكيمياء):
تمكن 584 ألفا و29 طالبا/طالبة بالصف الثاني الثانوي، من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي، وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي 99.6%، من إجمالي حضور 586 ألفا و652 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.
بينما تمكن 375 ألفا و913 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية من أداء امتحان مادة الكيمياء بنسبة 99.6%، من إجمالي حضور 377 ألفا و581 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.
كما أدى 27047 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي من إجمالي 27938 طالبا/طالبة بنسبة حضور 96.8%، بينما أدى 6456 طالبا وطالبة الامتحان في مادة الكيمياء من إجمالي 6754 بنسبة حضور 95.6%.
-الخميس 11 مارس 2021 (التطبيقات الرياضية والجغرافيا)
تمكن 376 ألفا و503 طلبة/طالبات بالصف الثاني الثانوي، من أداء امتحان التطبيقات الرياضية، للشعبة العلمية، وبلغت نسبة أداء امتحان التطبيقات الرياضية 99.7%، من إجمالي حضور 377 ألفا و475 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.
بينما تمكن 208 آلاف و258 طالبا/طالبة بالشعبة الأدبية من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.6%، من إجمالي حضور 209 آلاف و46 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.
كما أدى 6378 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا في امتحان مادة التطبيقات الرياضية من إجمالي 6754 طالبا/طالبة بنسبة حضور 94.4%، بينما أدى 20530 طالبا وطالبة الامتحان في مادة الجغرافيا من إجمالي 21184 طالبا/طالبة بنسبة حضور 96.9%.
التعليقات على بعد انتهائها اليوم.. تفاصيل رقمية تكشف نسب الحضور في الامتحانات الإلكترونية لطلاب المدارس
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