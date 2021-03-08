

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم 11 مارس.. والعيار يقفز 5 جنيهات ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم 11 مارس.. والعيار يقفز 5 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس 11 مارس 2021، وقفز سعر الذهب بنحو 5 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.



يأتي ذلك بعد زيادة أسعار الذهب في مصر، أمس بقيمة تراوحت بين 5 و 7 جنيهات، بينما زاد عيار 21 بقيمة بلغت 6 جنيهات، بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب في مصر، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 761 جنيهًا، وعيار 18 نحو 652 جنيهًا، وعيار 24 نحو 870 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6088 جنيها.وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التراجع خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر مارس 2021.وانخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الأول من مارس 2021، بقيمة تراوحت بين 12 جنيهاً و16 جنيهاً، بينما تراجع عيار 21 بقيمة بلغت 14 جنيهاً بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.وتتجه أسعار الذهب صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي، حيث تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.وقال خبراء، إن ارتفاع العوائد الأطول أجلا يشكل عامل ضاغط أساسيا على المعادن النفيسة"، مشيرين إلى أن آمال تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار قد تدفعان العوائد إلى الارتفاع أكثر.