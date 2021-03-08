

مصر تدفع أقساط وفوائد ديون للعام الخارجي بـ 4.9 مليار دولار في 3 أشهر مصر تدفع أقساط وفوائد ديون للعام الخارجي بـ 4.9 مليار دولار في 3 أشهر

سددت الحكومة المصرية خلال أول 3 أشهر من السنة المالية الحالية ما يقرب من 4.9 مليار دولار مستحقات المؤسسات الدولية ضمن أعباء خدمة الدين العام الخارجي بزيادة وصلت لـ 2 مليار دولار عن نفس الفترة المناظرة من العام السابق له، ليصل إجمالي ما تم سداده فعليا منذ الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الماضي إلى نحو 15.213 مليار دولار.



وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن تلك المستحقات تضمنت الفوائد التي دفعتها مصر فعليا عن القروض والالتزامات لدي المؤسسات الأجنبية والقروض والتسهيلات المتفق عليها.



بحسب التقرير، فإن فوائد الديون التي تم سدادها فعليا في الربع الأول من العام المالي الجاري بلغت 1.2 مليار دولار مقارنة بـ 1.23 مليار دولار في نفس الفترة المناظرة، لترتفع معها جملة ما تم سداده في أول 9 أشهر من السنة الماضي إلى 3.6 مليار دولار.

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وسددت مصر قروضا للمؤسسات الدولية بقيمة بلغت 3.7 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي الجاري بعد أن كانت 1.7 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة؛ ليصل جملة ما تم سداده من أقساط في أول 9 أشهر من العام السابق إلى نحو 12 مليار دولار.وارتفع الدين العام الخارجي لمصر بنهاية الربع المالي الأول من السنة المالية الجارية إلى 125.34 مليار دولار بنسبة 33.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 109.4 مليار دولار بنسبة 30.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بزيادة بلغت 15.94 مليار دولار.