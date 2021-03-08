

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم ١١ مارس أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم ١١ مارس

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم الخميس ١١ مارس 2021.



وتتراوح أسعار الطماطم من ما بين ١ و ١.٨جنيه للكيلو، والبطاطس من ١.١ إلى ٢.٢ جنيه، والبصل من 2.50 إلى 5 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من٢ إلى ٥ جنيهات، والفاصوليا ما بين ٥ إلى ١٣ جنيها، والفلفل الرومي بـ4.50 جنيه، والثوم بـ27 جنيهًا والبسلة 3 إلى 5 جنيهات.



أما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين ١.٥٠ و٣ جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.50 إلى 3.50 جنيهات، والملوخية 6 إلى 9 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 16 جنيها.

قد يعجبك أيضا...

وتتميز الخضروات بأنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة «نحو 35 سُعر لكل 100 جرام في المتوسط»، ولهذا فهي من المواد الغذائية التي يجب أن تؤكل يوميّاً، وتمد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات الضرورية والنشويات والدهنيات البروتين الغنية بالسُعرات الحرارية «دهنيات: 900 سُعر/ 100 جرام، نشويات وبروتين: 400 سعر / 100 جرام».وتعتبر الخضروات مصدر غني للعديد من المغذيات المهمة للجسم ولتقوية مناعته، فهي مصدر للألياف الغذائية، وللعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل: الفيتامينات A، E و C، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، الحديد، حمض الفوليك، وغيرها من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية المهمة لمناعة الجسم.وتدخل بعض أنواع الخضروات تحت مسمى «الأغذية الخارقة» إذ أن العديد من الدراسات التي أجريت عليها بينت أن بعض منها مهم في تقوية المناعة ويحوي مواد خاصة ومركبات قوية في محاربة الجذور الحرة والالتهابات والوقاية من السرطانات وغيرها من الأمراض المزمنة، وأحد أشهر الأمثلة عليها: البروكلي، الطماطم، الثوم، السبانخ.