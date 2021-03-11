

أسعار العملات اليوم الخميس 11-3-2021 فى مصر أسعار العملات اليوم الخميس 11-3-2021 فى مصر

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 11-3-2021، أمام الجنيه المصرى ما بين الاستقرار والارتفاع، حيث استقر سعر صرف الدولار والريال السعودى، بينما ارتفع سعر اليورو والجنيه الإسترلينى، ويسجل اليورو 18.518.66 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.58 جنيه للشراء، 18.75 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



وهدد ارتفاع العوائد فى الآونة الأخيرة وضع الذهب كتحوط من التضخم، إذ أنه يعنى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذى لا يدر عائدا.



ويترقب المستثمرون حاليا اجتماع البنك المركزى الأوروبى بشأن السياسات الذى يُعقد فى وقت لاحق اليوم لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسات سيتخذون أى إجراء لكبح ارتفاع العوائد.





ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.66 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.58 جنيه للشراء، 18.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 21.79 جنيه للشراء، 21.96 جنيه للبيع مقابل سعره أمس مسجلا 21.68 جنيه للشراء، 21.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل 48.97 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 48.96 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع.

