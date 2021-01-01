

تطوير جهاز لقياس وظائف القلب عبر مكبرات الصوت الذكية | صور تطوير جهاز لقياس وظائف القلب عبر مكبرات الصوت الذكية | صور

نجح أكاديميون، في تطوير جهازاً يعمل بالذكاء الاصطناعي، يراقب ضربات القلب المنتظمة وغير المنتظمة، باستخدام نفس الأدوات الموجودة في مكبرات الصوت الذكية.



وبحسب " ديلي ميل"، فقد تم العثور على النموذج الأولي، الذي تم إنشاؤه في المختبر، ويمكن دمجه في مكبرات الصوت الذكية في المستقبل، ليكون تقريبًا مثل الأجهزة الطبية في المستشفيات، حيث يمكن استخدام "AMAZON ECHO" ومكبرات الصوت الذكية الأخرى مثل "GOOGLE HOME" لمراقبة إيقاع قلب الشخص.



ويبدأ الجهاز، بالبحث عن دقات القلب، عندما يجلس الشخص على بعد متر إلى قدمين من السماعة الذكية، ثم يقوم النظام بتشغيل صوت مستمر غير مسموع، والذي يرتد عن الشخص ثم يعود إلى السماعة.

وقال العلماء، إنه بناءً على كيفية تغير الصوت المرتد، يمكن للنظام عزل حركات الشخص - بما في ذلك صعود وهبوط الصدر أثناء التنفس.وأوضح الباحثون إن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها الأطباء من مراقبة ضربات القلب المنتظمة وغير المنتظمة، دون الاتصال الجسدي، فهو يشبه نظام التعلم الآلي لاكتشاف ضربات القلب، وهو النظام الذي تستخدمه مكبرات الصوت الذكية مثل AMAZON ECHO ، ومكبر جوجل المنزلى GOOGLE HOME .وقال الباحثون، إن أحد أصعب التحديات، هو تصفية الضوضاء الصادرة عن الشخص الذي يتنفس.من جهته قال أنران وانج، المؤلف الرئيسي للدراسة وطالب الدكتوراه في جامعة واشنطن: "حركة تنفس الشخص، ما هي إلا ترتيب من حيث الحجم أكبر على جدار الصدر من الحركة الناتجة عن دقات القلب، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا جدًا، وإشارة التنفس ليست منتظمة لذا من الصعب ترشيحها ببساطة".وتابع: "باستخدام حقيقة أن مكبرات الصوت الذكية بها عدة ميكروفونات، قمنا بتصميم خوارزمية جديدة لتشكيل الحزمة لمساعدة السماعات في العثور على دقات القلب."وصمم الفريق خوارزمية تتعلم كما يتم استخدامها، ولا تستند إلى مجموعة بيانات محددة مسبقًا.وقال الخبراء إن هذه الخوارزمية تجمع الإشارات من جميع الميكروفونات المتعددة للمتحدث الذكي، لتحديد إشارة ضربات القلب.وقال البروفيسور شيام جولاكوتا، المؤلف المشارك للدراسة: "هذا مشابه لكيفية أن تجد «أليكسا» صوتي دائمًا حتى لو كنت أشغل مقطع فيديو، أو إذا كان هناك عدة أشخاص يتحدثون في غرفة واحدة.







