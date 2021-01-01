شاهد... القبض على مصرى فى روسيا بتهمة الرشوة

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القبض على مصرى فى روسيا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، القبض على مصري حاول رشوة أحد حرس الحدود لنقل خمسة من مواطني بلاده بوثائق مزورة عبر مطار فنوكوفو.

وعرضت فضائية روسيا اليوم، لقطات خاصة للحظة دفع أحد المواطنين للرشوة، حيث ظهر فى الفيديو المتهم في مقهى بصالة مطار فنوكوفو وهو يسلم رشوة لأحد أفراد هيئة الأمن الروسية، مقابل عدم ضبط واعتراض محاولة عبور خمسة مواطنين مصريين بشكل غير قانوني الحدود الروسية.

وقالت إيلينا ماركوفسكايا، المتحدثة باسم دائرة التحقيق الأقاليمية للنقل التابعة للجنة التحقيق الروسية: "بناء على طلب التحقيق، تم احتجاز المتهم".

وفتحت ضده قضية جنائية بموجب القسم الثالث من المادة 291 من القانون الجنائي الروسي والمتمثلة في تقديم رشوة.

المصدر: روسيا اليوم

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