مصدر أمني : استمرار محاولات السيطرة على حريق مصنع العبور والخسائر بالملايين



حريق مصنع العبور حريق مصنع العبور

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية استمرار أعمال إطفاء والسيطرة على حريق مصنع الملابس بالعبور.



وأشار المصدر إلى أن النيران التهمت أجزاء كبيرة من محتويات المصنع والخسائر المبدئية تقدر بالملايين.



وأضاف المصدر أنه تم نقل جثث المتوفيين والمصابين إلى مستشفى السلام.

قد يعجبك أيضا...

وكان 5 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرين بحريق هائل نشب داخل مصنع سبيد للملابس الجاهزة لإسكان العبور وجار الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالمحافظة بنشوب حريق هائل بمصنع سبيد للملابس الجاهزة بإسكان الشباب بالعبور.وأسفر الحريق عن وفاه 5 أشخاص وإصابة 12 تم نقلهم لمستشفى السلام وتولت النيابة التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها.