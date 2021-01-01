مصدر أمني : استمرار محاولات السيطرة على حريق مصنع العبور والخسائر بالملايين

آخر الأخباراخبار مصر › مصدر أمني : استمرار محاولات السيطرة على حريق مصنع العبور والخسائر بالملايين

صورة الخبر: حريق مصنع العبور
حريق مصنع العبور

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية استمرار أعمال إطفاء والسيطرة على حريق مصنع الملابس بالعبور.

وأشار المصدر إلى أن النيران التهمت أجزاء كبيرة من محتويات المصنع والخسائر المبدئية تقدر بالملايين.

وأضاف المصدر أنه تم نقل جثث المتوفيين والمصابين إلى مستشفى السلام.

وكان 5 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرين بحريق هائل نشب داخل مصنع سبيد للملابس الجاهزة لإسكان العبور وجار الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالمحافظة بنشوب حريق هائل بمصنع سبيد للملابس الجاهزة بإسكان الشباب بالعبور.

وأسفر الحريق عن وفاه 5 أشخاص وإصابة 12 تم نقلهم لمستشفى السلام وتولت النيابة التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مصدر أمني : استمرار محاولات السيطرة على حريق مصنع العبور والخسائر بالملايين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
42735

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager