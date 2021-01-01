بعد 4 أيام زواج.. انتحار إريترية من الطابق التاسع بالجيزة



انتحار إريترية من الطابق التاسع بالجيزة انتحار إريترية من الطابق التاسع بالجيزة



أنهت فتاة إريترية حياتها بإلقاء نفسها من الطابق التاسع بمنطقة الطالبية في الجيزة، وتبين أن الفتاة المتوفاة متزوجة منذ 4 أيام.



تلقى مأمور قسم شرطة الطالبية، بلاغا بانتحار ربه منزل بإلقاء نفسها من الطابق التاسع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين العثور على جثة فتاة وسط بركة من الدماء ملقاة أسفل عقار مكون من 11 طابقا.



وتبين أن الفتاه تحمل جنسية دولة أريتريا، وأنها متزوجة منذ 4 أيام فقط وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمتوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء الزوج لسماع أقواله.

