15 فائدة لتناول قرع العسل.. أهمها الخامسة



15 فائدة لتناول قرع العسل 15 فائدة لتناول قرع العسل



يحتوي فرع العسل على نسبة عالية من فيتامين D والمعادن الأساسية مثل النحاس والحديد والفوسفور والبيتا كاروتين و فيتامين C وفيتامين E وبعض الأملاح المعدنية.



لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فوائد تناول فرع العسل.



فوائد القرع الصحية :

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1- يفيد لحل مشكلة حصى الكلى والمرارة عند تناوله عصيرا ثلاث مرات يوميًا لعشرة أيام2- يمنع تصلب الشرايين مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب و السكتة الدماغية3- يعالج عسر الهضم والإمساك4- علاج القرحة و الحموضة5- مهدئ نفسي جيد وفعال جدًا في علاج الأرق. بتناول كوب من عصيره مع العسل يوميًا.6- يقلل من مخاطر إرتفاع ضغط الدم و نسبة الكوليسترول الضار7- يشفي من إلتهاب الكبد الفيروسي A النشط8- يقوي المناعة لغناه بفيتامين C و هو فعال في تحسين صحة الجسم و الحماية من الأمراض المختلفة.9- يحافظ علي نضارة و جمال البشرة لغناه بفيتامين C, E و البيتا كاروتين10- فعال في شفاء الجروح و الإلتهابات والدمامل و لدغات الحشرات و ذلك لأنه يحتوي علي كمية عالية من مضادات الأكسدة.11- مقاومة التجاعيد و العمل كمرطب للبشرة بمزجه مع العسل واللبن و عصير الليمون واستعماله موضعيا12- يعزز من نمو الشعر وترطيبه وتجديد الشعر التالف ومنع تساقطه ويعمل كبلسم طبيعي جيد للشعر . فهو مصدر لغناه بفيتامين A والبوتاسيوم13- خفض خطر الإصابة بالسرطان: تبين بعض الأبحاث وجود علاقة إيجابية بين تناول نظام غذائي غني بالبيتا كاروتين وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وسرطان القولون.14- مكافحة السكري: بسبب تأثيره القوي على امتصاص الجلوكوز.15- تعزيز صحة العين: لغناه بالمواد المضادة للاكسدة مثل فيتامين C، فيتامين E، والبيتا كاروتين وكلها مواد بينت الأبحاث بأنها مهمة لدعم صحة العين ومنع الضرر التنكسية.يمكن تناوله مطبوخا او مسلوقا او معصورا او بالخلاط كما يمكن تطبيق عصيره موضعيا.